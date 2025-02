Marta Díaz explica su suspenso en el teórico del carné de conducir: "Es la primera vez"

Es un trámite que (casi) todo el mundo pasa en su vida. Sin embargo, no es menos cierto que a más de uno se le atraganta en algún momento de su desarrollo. Sí, hablamos del carné de conducir. Esa tarjetita que expide la DGT una vez que hemos aprobado dos exámenes... Uno teórico y el otro práctico. Pese a que gran parte de la población podría pensar que la parte práctica es la más complicada, al tratarse de algo que nunca hemos (o no deberíamos haber) practicado, es también muy común tener que presentarse en dos ocasiones -o más- para aprobar el apartado teórico.

Eso es lo que le ha ocurrido a la 'influencer' Marta Díaz. Conocida en sus inicios por ser la pareja del futbolista 'zamorano' Sergio Reguilón durante cuatro años o por ser la hermana del 'youtuber' AlphaSniper97, esta sevillana de 24 años poco a poco se ha ido haciendo un hueco en la esfera de las redes sociales. Unas plataformas en las que explica a sus seguidores como es su día a día y cuáles son sus planes de vida... entre los que se encuentra durante los últimos años -o meses, según la versión- la idea de sacarse el carné de conducir para ser una conductora de primera.

Muestra de ello son sus publicaciones con los libros de la autoescuela o completando los de 'test' de la DGT como forma de enseñar a sus seguidores los avances que iba teniendo en su preparación. Sin embargo, la última novedad que comentó el pasado viernes no fue del agrado de más de uno, ni de ella misma. Tras varios problemas con la plataforma de resultados de la DGT, Marta Díaz confirmaba su presentimiento: "¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Cuatro fallos!". Tras este primer mal trago, no tardó en asumir su suspenso con un "No apto. ¡De locos!" antes de cerrar el vídeo.

'Solo' dos meses

Ante los rumores que habían aparecido en las horas y días posteriores en redes sociales, con capturas de pantalla que demostrarían que Marta Díaz lleva más de dos años preparando el examen teórico del carné de conducir, la 'influencer' lanzó un nuevo vídeo para defenderse. En el mismo, asegura que la de este viernes era "la primera vez en mi vida" que acudía al centro de examen. Además, haciendo una cronología de los hechos, confirmó que "fue en noviembre de 2024 cuando empecé a ponerme en serio con el teórico". Por último, también quiso dejar claro que su lesión de rodilla tampoco ayudó demasiado, pues "no iba a estar con una pierna mal y haciendo test. Estaba a otra cosa".