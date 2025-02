Juan Leo, el pensionista que se reencontró con su amor de juventud gracias a 'La Sexta Xplica'

Cada noche de sábado, 'La Sexta Xplica' se convierte en la tertulia política de referencia en la cadena de Atresmedia. Con invitados entre los que ayer destacó Gabriel Rufián y debates también sobre las pensiones, es también un programa en el que se da la opción al público de participar en estas conversaciones. Como si del otrora maldito jurado demoscópico del Benidorm Fest se tratara, los asientos de la grada, muy cercana a los contertulios, se reparten entre todo tipo de personas. Hombres, mujeres, mayores, jóvenes, parados, trabajadores... Y pensionistas. Un último grupo que ayer fue protagonista del debate. Y de un poco más.

Mientras se hablaba de las pensiones, José Yélamo dio paso a Juan Leo, uno de los jubilados que estaban en la grada. Para sorpresa de todo el plató, su intervención no comenzó ni con una crítica al gobierno ni agradeciendo que se mantenga la subida de las pensiones, sino con un agradecimiento al presentador. Y sí, fue al presentador en lugar del programa, pues "gracias a que preguntaste cuál era mi estado civil" llegaría toda la historia posterior. Su cuento de hadas particular que se remonta a hace más de medio siglo, cuando era trabajador de Iberdrola en Gran Canaria.

A raíz de una intervención en el programa, "hace ya un tiempecito" para el presentador y "hace pocos días" para el Juan Leo, un antiguo amor de juventud se enteró de que estaba viudo... Y resurgió la llama del amor. En su búsqueda en Internet, la antigua pareja de Juan Leo no encontró ni a su media naranja ni a su primer hijo, pero con el segundo. Ni corta ni perezosa, no dudó en escribirle un correo electrónico a la dirección de empresa que aparecía en sus anuncios: "Hola, soy de Gran Canaria y me gustaría hablar con tu papá", relataba Juan Leo ante la incredulidad del público.

Navidades juntos

Una vez pasada la sorpresa para el segundo hijo de Juan Leo, la respuesta de Asun (su entonces amada) fue tajante: "Tu padre y yo nos conocimos nos enamoramos hace más de 60 años en Las Palmas de Gran Canaria", según relataba el pensionista. Siguiendo con este momento sentimental en el programa de Atresmedia del sábado, Juan Leo explicó que su amor de juventud había viajado primero a Madrid para pasar cuatro días con él, mientras que él hizo el viaje a la inversa para estar un mes -Navidades incluidas- en las Canarias. Preguntado por como fueron los encuentros, Juan Leo confirmó la sospechas con una sonrisa pícara en su cara: "Hubo perfecta conexión".