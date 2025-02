Inés Hernand, desatada al ritmo de "Ay mamá'" en el after-party del Benidorm Fest

Como todos los años por estas fechas, el Benidorm Fest traerá cola. Ya sea por lo ocurrido sobre el escenario, en la votación o alrededor del evento, el festival nacional de la canción se ha hecho un hueco en las tertulias públicas y privadas de cada invierno. Mientras que Melody ya prepara su viaje a Suiza con "Esa diva", hay otra persona que se robó ayer el protagonismo en uno de los eventos más seguidos de la Costa Blanca. Mejor dicho, fue la protagonista principal de la 'after party' oficial del Benidorm Fest, que tuvo lugar en el Benidorm Palace poco después del final de la emisión televisiva.

Han pasado ya tres años desde que Rigoberta Bandini se convirtió en una de las revelaciones de la primera edición del Benidorm Fest. Su canción "Ay mamá", traspasó incluso fronteras pese a no ser seleccionada para representar a España en el Festival de Eurovisión y se consagró como uno de los grandes éxitos del año en múltiples plataformas y fiestas. Tal ha sido su repercusión a lo largo de este tiempo que la llama que se prendió en 2022 como principal contrincante de Chanel y su "SloMo" aún sigue haciendo las delicias de propios y extraños en las pistas de baile... Y en Benidorm.

La última en versionar "Ay mamá", precisamente tras la cuarta edición del festival alicantino, no fue otra que Inés Hernand. La madrileña, que actúo durante la semana como una de las presentadoras del evento, no dudó en coger de nuevo el micrófono de RTVE en la fiesta (casi) privada que dio continuidad al Benidorm Fest. Y allí comenzó su momento de pasión ante un público entregado desde el primer momento. Tras entonar la primera parte con relativa calma -dentro de su habitual excentricidad-, Hernand no dudó en descubrirse los pechos al ritmo del estribillo y su "¡No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas!". Una imagen que, captada por decenas de móviles, quedará para la historia del Benidorm Fest.

Melody, directa a Suiza

Llegaba como la gran favorita a Benidorm y no defraudó. Melody, hace más de 20 años conocida por "El baile del gorila", consiguió ayer su mayor éxito a nivel nacional al hacerse con el micrófono de bronce del Benidorm Fest. Un triunfo que le da el billete directo para Basilea, donde este año tendrá lugar la 69ª edición del Festival de Eurovision. Un camino que no ha sido tan fácil como algunos expertos preveían en los días y semanas precedentes, pues tuvo que remontar gracias al público la tercera plaza que le dio el jurado, por detrás de J Kbello y Daniela Blasco, que la acompañaron en el podio.