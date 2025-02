Una antigua amiga de Isabel Pantoja rompe su silencio para hablar de lo que pasó con la hija de Anabel: "Las dos manos"

Han sido muchos los rostros conocidos que se han pronunciado públicamente sobre la impactante investigación que conocíamos hace tan solo unos días y que se está llevando a cabo contra Anabel Pantoja y David Rodríguez por supuesto maltrato infantil. Una de las personas que se ha sumado al apoyo a la influencer en estos duros momentos es la artista Charo Reina quien, pese a no tener relación con Anabel, ha querido mandarle todo su apoyo y cariño.

Este fin de semana, la cantante acudía a los Premios Cine "Carmen" celebrados en la ciudad de Córdoba y allí era preguntada por la investigación a la que está siendo sometida Anabel y David. Charo confesaba que, a pesar de no tener relación con Anabel en la actualidad, no duda ni un solo momento de su inocencia: "Todo mi apoyo y mis mejores deseos para ella. Nosotras no tenemos una relación estrecha desde hace algunos años, pero ya te digo que estas dos manos las pongo en el fuego por ella. Sé que es una gran madre porque lleva mucho tiempo deseándolo y sé que es incapaz de nada de eso. Todo mi apoyo a la niña, todo mi cariño tanto a Anabel como a su marido y a su madre, Merche, y a toda la familia".

Y es que la investigación a la que están siendo sometidos Anabel Pantoja y su chico, David Rodríguez, por presunto maltrato infantil sigue trayendo cola. Este mismo viernes conocíamos la noticia de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Gran Canaria había solicitado las cámaras de seguridad de un centro comercial de la isla para, según algunas fuentes, contrastar las declaraciones de los padres de la bebé en sede judicial. Cabe recordar que por el momento, este tribunal no ha acordado medidas cautelares sobre los padres de la pequeña y Alma continúa en casa junto a ellos recuperándose de sus lesiones.