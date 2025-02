Ana Rosa Quintana se sincera: "El día que no lo tengamos, nos tendremos que quedar en casa"

A veces, es recomendable ponerte en el lado del otro. Este viernes, Ana Rosa Quintana hizo lo propio en la que es su casa: Telecinco. La conocida presentadora se sentó en el plató de '¡De viernes!' para hablar de su trayectoria profesional en el mundo de los medios de comunicación y sincerarse sobre su vida.

La pasada semana, la periodista madrileña anunciaba su regreso a las mañanas: “Es una noticia que quiero dar yo. Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Yo me he enterado esta mañana”, apostillaba. De este modo, 'El programa de Ana Rosa' vuelve al horario matinal solo unos meses después de que Mediaset tomase la decisión de trasladarla a las tardes para luchar por la audiencia frente a Sonsoles Ónega y Antena 3. “Es una estrategia de programación de la cadena. Llevo 20 años aquí y yo estoy para empujar y remar para lo que sea", comentaba.

"Un parón del que volví rubia"

"Empezamos a las nueve de la mañana, empieza Ana Terradillos, luego voy yo con 'El programa de Ana Rosa', y después vendrá Joaquín hasta las tres de la tarde", ha explicado. Eso sí, Joaquín Prat no estará al final del primer programa por un viaje programado.

En su repaso profesional, Ana Rosa ha confesado que lo que le gustaba era la radio aunque también reconocía que le ha encantado la época de montar una productora porque "te permite ser más creativo". "Me ilusiono con los proyectos", ha reconocido, porque les genera "curiosidad y eso es vivir porque el día que la deje de tener, malo".

La presentadora también hizo mención a su lucha contra el cáncer como "un parón" del que "volví rubia", pero "aquí estamos"... concluyendo que "Telecinco es mi casa y es donde voy a acabar mi carrera profesional".

Competencia con María Teresa Campos

Quintana también habló sobre su pique con María Teresa Campos: "Teresa era un rival muy complicado porque era muy rápida, graciosa e ingeniosa". "No he sido íntima amiga porque no hemos coincidido, pero si la he necesitado alguna vez, la he tenido siempre y, si a mí me ha necesitado, también" .

Pese al cambio de nuevo a las mañanas, la periodista ha afirmado encontrarse "bien, contenta, expectante y con adrenalina, pensando ya en el lunes por la mañana" defendiendo los nervios de los comienzo: "El día que no lo tengamos, nos tendremos que quedar en casa".