La reacción de Jordi Wild y El Xokas ante los cánticos contra Pedro Sánchez: "¡Increíble, increíble!"

En los últimos años, se ha puesto de moda que los 'influencers' organicen múltiples eventos para su público, que poco a poco ha traspasado ya las pantallas y es capaz de llenar pabellones. El último en ser noticia por uno de estos eventos ha sido Jordi Wild, que este viernes organizó en Badalona el 'Dogfight Wild Tournament Tertium Mortis', una especie de espectáculo donde las artes marciales y las peleas medievales se daban la mano en un formato un tanto rocambolesco. Junto a él estuvieron numerosos compañeros 'youtubers' y unos 12.000 espectadores.

En un momento de la velada, el Palau Olimpic de Badalona -que fue sede de los Juegos Olímpicos de 1992- comenzó a corear al unísono ciertas proclamas. Entre las mismas, fue especialmente sonora la referida al presidente del Gobierno, con una alusión muy directa: "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", se repitió en varias ocasiones durante el descanso de uno de los combates. En un primer momento, los comentaristas no parecieron enterarse de lo que estaban cantando los asistentes, puesto que no es hasta la tercera vez que se entona el cántico cuando reaccionan.

El primer en darse cuenta fue El Xokas, que intentando contener la risa dijo un "¿Qué es lo que están can...?", antes de terminar con una larga carcajada. Unas risas que fueron rápidamente continuadas por el conductor del evento, Jordi Wild, que envalentonado con la reacción del público reaccionó con un "Esto es 'Dogfight' amigos... ¡Así vamos aquí!". Asimismo, lanzó su particular capote al público con un "No se puede replicar por eso, eh", haciendo referencia a que él no era quien para cortar dichos cánticos. Para terminar, El Xokas volvió a tomar la palabra para mostrar de nuevo su regocijo: "Nada, nada. ¡Increíble! ¡Increíble!", sentenció el 'streamer' gallego.

Jordi Sabaté, invitado

Mientras los cargos políticos no hicieron acto de presencia en un acto en el que más de uno se acordó de ellos, quien sí estuvo invitado al evento fue Jordi Sabaté. Conocido en redes sociales por ser uno de los firmes defensores de la 'Ley ELA' para ayudar a las personas que -como él- sufren esta enfermedad, es también de sobra conocida la amistad que le une con su tocayo. De hecho, en una de sus publicaciones del evento, Sabaté acompañó una foto de ambos con el mensaje "con mi querido amigo y la mejor persona de Europa". Pese a todo, el activista no se mostró muy conforme con los cánticos, amén de su último mensaje de anoche: "Gritos de Pedro Sánchez hijo de p... en el #DWT3. No entiendo nada", apostilló.