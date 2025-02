Iker Casillas y Claudia Bavel, ¿Una relación rota nada más salir a la luz?

Desde que Iker Casillas colgara los guantes hace cinco años, el ex-portero de la selección española ha sido más veces portada de revistas de corazón que de diarios deportivos. Durante los últimos meses, además, se ha creado en torno a él una especie de campaña en redes sociales, en la que se le critica por sus formas poco sutiles de ligar por redes sociales, criticadas por muchas usuarias y calificadas incluso como "pesca de arrastre". Una manera de cortejar que parecía haber dado sus frutos con Claudia Bavel, modelo y actriz de contenido para adultos con la que habría empezado una relación.

Y sí, hablamos en condicional, puesto que nada parece claro a estas alturas de este culebrón. Después de que aparecieran unas fotos de ambos en las cabeceras más conocidas de la prensa rosa, la supuesta pareja de Iker Casillas se pasó anoche por el plató de 'De Viernes'. Fue en el programa de Telecinco donde salieron a la luz varias conversaciones que ambos tuvieron en redes sociales, incluido un audio del madrileño en el que le decía a Bavel que "Si vas así... ¡Madre mía! Al personal me lo revolucionas entero. ¡Dios bendito!', después de que la modelo compartiera con él unas fotos en bikini.

Sin embargo, no todo iba a ser de color de rosa en la relación entre ambos, pues Claudia Bavel aprovechó su presencia en televisión para asegurar que no hablan desde que salieran a la luz las fotos que les emparejaban. "No entiendo por qué no me has contestado al último mensaje, ni porque me das likes y no me hablas... Y no entiendo tampoco por qué dices que en las fotos no ves nada". Asimismo, quedaron al descubierto los supuestos planes de futuro de Iker Casillas con la propia Bavel, a la que en un viaje a Barcelona le propuso "por primera vez la idea de tener hijos".

El modus operandi de Iker

Las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, conocidas como las 'mamarazzis', ya desvelaron hace tiempo el 'modus operandi' de Iker para hacer sus conquistas en redes sociales, recordaron el otro día en la web de Antena 3 tras hacerse eco de las fotos en las que aparecían Iker Casillas y Claudia Bavel como si fueran pareja. "Si tú acabas de romper con alguien, que sepas que el primer mensaje que te va a llegar para ligar es de Iker Casillas. Es una táctica de pesca de arrastre a través de las redes sociales que hace a través de su cuenta de Instagram", manifestaron.