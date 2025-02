Fedez llamó a su amante incluso el día de su boda con Chiara Ferragni: "¿Paro todo por ti?"

La influencer italiana Chiara Ferragni no atraviesa su mejor momento. Después de ser investigada por un presunto fraude en campañas solidarias, ahora ha salido a la luz la infidelidad de su pareja Fedez durante más de seis años.

Este fue el detonante de la ruptura con el rapero tras seis años de matrimonio, es decir, que Fedez le fue infiel desde el inicio, incluso después de dar el 'Sí, quiero'. El periodista Fabrizio Corona ha sido quien ha desvelado la identidad de la amante: Angelica Montini.

De hecho, incluso el día de su boda, Fedez estuvo a punto de paralizar el enlace: "Se metió en un baño y llamó a Angélica para preguntarle si paraba todo por ella", ha explicado el periodista.

Además, el paparazzi revela que Fedez habría intentando quitarse la vida tras el rechazo de Angélica y es que el amor por ella era incondicional, según recoge Europa Press. "Él recibe un mensaje donde su verdadero amor le dice que se acabó para siempre. Él intentó suicidarse por ella. El viaje para llegar a San Remo fue dramático porque su asistente intentó de todas las maneras convencerlo de concentrarse en San Remo, pero él no tenía la cabeza ahí", ha contado el paparazzi.

La versión de Fedez

Tras estas acusaciones, Fedez ha respondido en sus redes sociales: "La idea de que pensé dejar a mi esposa el día de la boda para huir al otro lado de Italia es simplemente ridícula" porque "elegí a Chiara con convicción, la amaba, me casé con ella sin dudarlo y construimos una familia juntos". Eso sí, ha admitido que conoció a Angélica unos meses antes de la boda. "Nunca he sido un santo, pero nuestras vidas privadas no pueden convertirse en un pretexto para construir narrativas o distraer a otros", ha sentenciado.