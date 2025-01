La semana pasada saltaba la noticia: Ana Rosa Quintana regresaba a las mañanas de Telecinco, debido a su baja cuota de audiencias en la tarde. De este modo, Mediaset provocaba un terremoto en la parrilla del que todavía se prevén algunas réplicas.

Antes de que el lunes, 3 de febrero, se incorpore la periodista a la franja matinal, ha decidido realizar una serie de entrevistas promocionales y ruedas de prensa. Además, la gran sorpresa fue que no impuso ningún veto a los medios que asistieron. Esta noticia fue celebrada por los tertulianos de Ni que fuéramos shhh, tomando la voz cantante María Patiño, quien deseó suerte y “que le vaya bien” a su antigua jefa.

“Ella nos dio una oportunidad”

A lo largo de la intervención con los medios, Quintana Quintana mencionó que Belén Esteban “mediáticamente nació en su programa”. Y Patiño, que siempre ha tenido y tiene palabras de agradecimiento hacia la periodista, quiso colocar un par de tildes. “Ella habrá tenido también un origen. No sé dónde ella nació televisivamente, ella nos dio una oportunidad y, a partir de ahí, los pájaros crecen, vuelan y se desarrollan”, comentó, dejando clara la diferencia entre hacer debutar y labrarse una carrera.

María Patiño tajante con vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas: “No me parió, ni me crio” / TEN

“No me parió, ni me crio”

“Si lo dice en un buen sentido de la palabra, bien, pero si lo dice como: Yo fui su creadora... Hombre, es una oportunidad donde nosotros tenemos impronta propia, personalidad propia y la oportunidad de que la gente nos vea”, detalla, sentenciando en pocas palabras la mentada distinción: “Pero no somos una creación de ella”.

María Patiño tajante con vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas: “No me parió, ni me crio” / Telecinco

Como ha repetido en más de una ocasión, agradece a la periodista el trato recibido y, sobre todo, la enseñanza que le dio en algunos aspectos televisivos. Pero también reconoce el esfuerzo que ha tenido que hacer ella misma, en términos individuales, para llegar a donde ha llegado: “Pero que no me parió, ni me crio, ni me educó. Y me trató genial, ¿eh?”.