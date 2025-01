Joaquín Prat no acompañará a Ana Rosa Quintana en su regreso a las mañanas durante los primeros programas: el motivo

A partir del próximo 3 de febrero las mañanas de Telecinco vuelven a experimentar un cambio. Ana Rosa Quintana vuelve a la franja matutina después de su fracaso en las tardes de Mediaset. 'El programa de Ana Rosa' regresa para recuperar un formato que durante años acompañó a los espectadores como competencia directa de 'Espejo Público.

'El Programa de Ana Rosa' arrancará a las 9 de la mañana con la presentadora y todo su equipo que tratarán temas de actualidad y política. La última hora de la crónica de sucesos, la crónica rosa y los realities se emitirá en 'Vamos a Ver' que se esperaba que lo asumiera Joaquín Prat con el apoyo de Patricia Pardo en la crónica de sucesos. Pero al menos de momento, el presentador no estará acompañando a Ana Rosa Quintana.

"Estará el primer día, pero se irá de inmediato"

En la rueda de prensa de la presentación de las nuevas mañanas de Telecinco, han desvelado que Joaquín Prat no estará durante al menos, unas semanas. «Joaquín estará el primer día para saludar, pero se irá de inmediato porque ese mismo día sale de viaje», ha apuntado el nuevo director general de Contenidos de Mediaset España.

«A Joaquín Prat le ha dado muchísima rabia no estar en el inicio de la nueva etapa de 'Vamos a ver', pero el viaje que tiene organizado no se puede cambiar porque no es precisamente a Teruel», comentó Ana Rosa.