¿Dónde está Isabel Preysler? Pablo Motos pregunta a Tamara Falcó sobre su "desaparición"

¿Dónde está Isabel Preysler? La famosa hispanonofilipina (natural de Manila), madre Tamara Falcó, Enrique, Chabeli y Julio Iglesias, además de Ana Isabel Boyer, no ha vuelto a dejarse ver en público en todo el invierno. En concreto, desde hace 93 días. Su última publicación en Instagram es de la gala de unos premios del pasado 29 de octubre, en la cual fue galardonada.

Sin embargo, desde entonces, hace ya tres meses, Isabel Preysler parece haber "hibernado". El programa 'Espejo Público' presentado por Susanna Griso ha sido el primero en señalar su extraña ausencia durante tanto tiempo, de ahí que hayan surgido los primeros rumores sobre su estado de salud.

Cesión del testigo a sus hijas

Pero al parecer, no por qué preocuparse. Pilar Vidal ha señalado que Isabel está "estupendamente" y si no la hemos visto es porque lleva 20 días en Miami visitando a su familia. Eso sí, a punto de cumplir 74 años de vida, Isabel Preysler habría tomado la decisión de retirarse poco a poco de la vida social, aunque no del todo, y ceder el testigo a sus hijas Tamara Falcó, Ana Boyer y Chabeli Iglesias.

"Yo la he visto bastante"

Aprovechando su presencia en la tertulia de 'El Hormiguero', Pablo Motos le ha preguntado a Tamara Falcó sobre la "desaparición" de su madre. "Yo la he visto bastante. Está bien. Ahora mismo, justamente, está en Miami con mis sobrinos y tal, pero ha estado aquí en Navidades, las hemos pasado juntas. Mi cumpleaños juntos...", ha explicado con total normalidad para aplacar cualquier tipo de rumor sobre su madre. "Me regaña igual, aunque por videollamada".