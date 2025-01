Isa Pantoja se sincera tras la investigación a Anabel: "Ha sido un batacazo"

De la preocupación a la estupefacción. El caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez está generando todo tipo de emociones desde que su hija Alma ingresara en un hospital durante 16 días. La noticia se dio a conocer este pasado viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC): el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria había iniciado una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez, por presuntos malos tratos a su bebé.

El bebé había permanecido ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, pero hasta ahora se desconocían las causas. Según publica el sitio web Informalia, la pequeña podría haber sufrido lesiones por un posible "síndrome del niño zarandeado o síndrome de Shake baby". Eso sí, en el documento judicial no hay constancia de que los padres hayan maltrado a la menor.

El síndrome del bebé zarandeado se produce tras sacudir a un bebé sólo unos segundos puede provocar lesiones neurológicas graves, dejar ciego al bebé o incluso, provocarle la muerte. Como explican desde la Asociación Española de Pediatría, estas lesiones se producen por varias razones: El tamaño de la cabeza de los bebés es mayor que su cuerpo, “de hecho, supone casi el 25% de su peso”.

La musculatura de su cuello es débil.

El cerebro es más blando y sus vasos sanguíneos más frágiles. Las sacudidas hacen que la cabeza del bebé sufra movimientos de aceleración y desaceleración rápidos producen lesiones intracraneales o un traumatismo craneal

"Anabel tomará medidas"

Mientras la investigación sigue su curso, se han producido reacciones en su entorno, aunque todas en la misma línea. Isa Pantoja se ha mostrado muy "sorprendida" en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco ya que asegura haberse enterado por la prensa de la investigación:

"Parece como que no hay descanso. Se vuelve a sembrar la duda cuando parecía que la cosa estaba bien y todo tranquilo, y ha sido un batacazo", confiesa. A su juicio, "moralmente han hecho un daño muy cruel". Además, según su opinión es "surrealista" que se hayan revelado ciertos datos: "Lo he vivido con mi madre cuando enseñaron la ficha policial. Que por ser personaje público se den ciertos datos... Yo digo ¿Y nadie pide permiso para exponer esos datos? ¿Es necesario hacer daño? Para mí eso es exponer a la niña. La investigación puede seguir su curso normal sin necesidad de este comunicado, cuando además no hay nada todavía", ha añadido.

"Si no se hubiera dado ese comunicado por el juzgado, los medios no hubiesen puesto esos titulares, moralmente me parece muy cruel, y en un futuro por supuesto que Anabel tomará medidas porque hay cosas que no va a permitir y no lo debe hacer", ha concluido.