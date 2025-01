La última gala de Gh Dúo 3 ha supuesto un punto de inflexión para Mediaset: tres concursantes abandonaban la casa, dos por expulsión y uno por abandono voluntario.

GH Dúo en el punto de mira: un concursante activa el protocolo y abandona la casa / Telecinco

De este modo, los espectadores decidían que quienes no debían continuar la aventura en la Casa de Guadalix eran Jeimy Baez y Manuel Cortés, a los que consideraban “dos muebles”. Por su parte, Javier Mouzo decidía activar el protocolo de abandono por segunda vez en Telecinco. “No hay vuelta atrás”, el advertía Carlos Sobera.

GH Dúo en el punto de mira: un concursante activa el protocolo y abandona la casa / Telecinco

“Pido perdón a las personas que han depositado su confianza en mí”

El gallego, que ya protagonizó una salida voluntaria en Gran Hermano, ha vuelto a repetir acción en GH Dúo 3 no sin antes pedir perdón al público. “Mi mente me está diciendo basta y siento que la casa se me está cayendo encima. Cada prueba se me convierte en una montaña y no estoy disfrutando”, comenzaba diciendo desde el confesionario, ya apartado de sus compañeros.

“Pido perdón a las personas que han depositado su confianza en mí. Estoy defraudando a gente, pero entenderán que mi salud y mi mente... “, añadía cabizbajo. “Dos participaciones y dos abandonos, es triste”, respondía el presentador. “Pido mil perdones, no sois merecedores de esto, pero tampoco lo sois de verme así. Es lo más justo”, repetía Javier.

“Si me pinchas, no sangro”

Vanessa Bouza apareció en plató mostrando su descontento por la actitud de su marido en la casa de Guadalix de la Sierra. No ve con buenos ojos el acercamiento de Javier a otros concursantes, especialmente a Maica Benedicto. “Me ha perdido la boca en cosas y tenía que esperar a que saliera, pero ha llegado el momento de esta conversación”, expresaba frente a Carlos Sobera.

“Lo de que eres el bastón de Maica, cuando eres el mío, y que te quedas por ella en el concurso me molesta... Ya hablaremos más tranquilos”, le recriminaba a su esposo. “Si me pinchas... Es que no sangro”, respondía él totalmente descuadrado.