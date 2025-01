El comunicado de Isabel Pantoja: "Cualquier información es completamente falsa"

Primero fue el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Después, el de Anabel Pantoja. Y más tarde, el de su tía Isabel Pantoja.

Primer comunicado, del TSJC: Investigación por presunto maltrato infantil

A última hora de la mañana de este viernes, un comunicado trastocó la escaleta informativa de los programas del corazón e incluso de los generalistas. Fue el texto que comenzó todo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria había iniciado una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez, por presuntos malos tratos a su bebé que permaneció ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a través de este primer comunicado.

La causa se abrió el pasado 21 de enero, después de que el centro hospitalario remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la menor. Dicho informe fue posteriormente ratificado por un peritaje médico forense.

Los progenitores declararon el pasado 27 de enero ante la autoridad judicial en calidad de investigados y con asistencia letrada. No fueron detenidos en ningún momento. Tras las declaraciones, el juzgado capitalino derivó la causa al partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde presuntamente ocurrieron los hechos. Por el momento, no se han impuesto medidas cautelares ni en relación con los padres ni sobre la tutela de la bebé.

Segundo comunicado, de Anabel Pantoja: "Me duele"

Mientras la investigación sigue su curso, Anabel Pantoja emitía un vídeo en sus redes sociales. "Quiero empezar este vídeo diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz", comenzaba (...) Simplemente quiero deciros que hemos vivido una situación muy desagradable que han vivido muchos padres".

"Todo viene porque en enero Alma sufre una crisis puntual en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días. Todo sale bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Pasa eso y los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebe de 40 días", explicaba.

"Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo. Vamos a dar todo. Colaboramos, por supuesto. Y vamos a contarle al juez lo que ha pasado. Fuimos el lunes. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, sin defendernos de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma".

"A pesar de hacer todo lo correcto, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa. Me duele en el alma porque se nos está acusando de algo que no hemos hecho, pero no me preocupa porque tengo la cabeza en la salud de Alma y que todo se resuelva. Eso que está sucediendo fuera, todo absolutamente, lo pillaré pero dentro de un tiempo", ha relatado.

"Espero que entendáis el dolor que estamos pasando porque hemos recibido mensajes de muchos padres que han pasado por esta situación injusta. Entiendo que va a ser bastante complicado de entender, pero la única comprensión que entiendo es mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz. Creo que por muchas historias que se hablen, no hay nada más". "Y, por supuesto, estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para poder vivir los tres nuestra vida".

Tercer comunicado, de Isabel Pantoja: "Completamente falsa"

Tras conocer las dos versiones, los medios de comunicación se han interesado por las reacciones de su entorno, como el de Isa Pantoja, quien mostraba su apoyo a Anabel y reconocía que había sido un "batacazo" cuando la situación parecía estar tranquila tras el alta de Alma.

De forma paralela a la reacción de Isa Pantoja, algunos medios publicaban unas supuestas declaraciones de Isabel Pantoja: "Confío en que mi sobrina es buena madre", Sin embargo, la artista ha emitido un comunicado asegurando que ella no ha pronunciado esas palabras.

"Ante las recientes informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, queremos aclarar que Isabel Pantoja no ha realizado ninguna declaración al respecto". "Cualquier información atribuida a la artista en este sentido es completamente falsa y no corresponde con declaraciones realizadas por ella o su equipo, tal como afirman diferentes medios. Agradecemos el respeto y la rigurosidad en el tratamiento de la información", concluyen.