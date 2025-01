Antonia Dell'Atte sobre la polémica de Ana Obregón: "Está llegando la verdad, se van a abrir muchos melones"

Ya conocemos todas las versiones: la de Nia Correia (que se pronunció en La Revuelta), la de Ana Obregón (que niega todo), las de otras famosas que han compartido experiencias profesionales con ella... y la de Antonia Dell'Atte.

Ana Obregón está en ojo del huracán desde que Roberto Herrera, comunicador de referencia de la cadena pública en Canarias, desvelara en el videopodcast 'El salpique' que Ana Obregón no se comportó debidamente con Nía, concursante de 'OT' y su compañera en los trabajos previos a la retransmisión.

Todo ocurrió durante la grabación del spot para promocionar la doble retransmisión de las uvas de Nochevieja de 2023. "Nia lloró a lágrima viva. No salió en el anuncio porque se negó a salir. Después de lo que vimos mis compañeros Los Morancos y yo, de cómo la trató Ana... a mí se me cayó un mito", comentaba.

"Roberto no dijo ninguna mentira"

Hasta ahora, Nia Correia se había mantenido al margen y no se había pronunciado al respecto, pero anoche David Broncano lA invitó a hablar: "Si quieres hablar del tema, hablamos".

Anoche, Nia Correia no quiso hablar en exceso sobre la polémica Ana Obregón, pero sus palabras no dejan lugar a dudas: "No me gusta seguir hablando de esto porque estoy yo currándome mi carrera y mis cosas para que ahora salga esto y la gente me asocie a esto, sinceramente prefiero que no... no he abierto la boca y hasta aquí. No quiero decir nada. Solo que Roberto no dijo ninguna mentira y yo no he abierto la boca".

La vedette Marlene Mourreau o una actriz de 'Ana y los 7' que prefiere mantenerse en el anonimato, también ha relatado su experiencia profesional con Ana Obregón en términos negativos. La última en hablar ha sido Antonia Dell'Atte, expareja de Alessandro Lequio.

La musical respuesta de Antonia Dell'Atte

Los medios de comunicación le han preguntado sobre la polémica y Antonia Dell'Atte ha comenzado a cantar un significativo tema del italiano Franco Batiatto: "Vivimos en un mundo horrible. Estamos en busca de una nueva existencia. Y la gente se acuerda. Y a veces se pierde. Y no se avergüenza de ser embustera".

Los reporteros de Europa Press le han preguntado directamente si esa canción está dedicada a Obregón, pero no ha querido confirmar las sospechas. "Yo no sé de qué me estás hablando. Yo hablo que estamos hablando... Vivimos de verdad en un mundo de miedo, la guerra y... Y la mentira, la mentira, la mentira, la mentira... La mentira, la mentira elevada a mil... Hay una canción de Battiato... que dice cuánta escuálida figura que atraviesa el país. Y qué mísera es la vida con el abuso del poder. El poder es fantástico, siempre y cuando está al servicio de los demás. Esa filosofía, pero los abusos del poder es de gente miserable. Y esto vale para todos los que hacen abuso del poder", ha contestado.

"Está llegando la verdad, se van a abrir muchos melones. Yo hablo de mi vida, que se va a abrir muchos melones. Y hay una palabra que se llama... verdad. Verdad. Pero no la tuya. Tampoco la mía. La verdad. Porque no se puede decir, es mi verdad. No, no, no. La verdad tiene solo un camino. Y mi silencio es resiliente porque el silencio habla. El silencio habla. Y a quien no dice la verdad, el infierno es árido, seco" , ha sentenciado.