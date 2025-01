Como Puigdemont: así huyó Hugo Silva de sus fans

Hay quien dice que lo de que Carles Puigdemont huyera de Cataluña en el maletero de un coche es una leyenda urbana. Lo sea, o no, siempre se quedará en el imaginario colectivo la imagen del líder de Junts, cual secuestrado, saliendo por patas (o por ruedas). Lo del maletero, eso sí, tampoco es una excepción. Hay más gente que lo ha hecho, por ejemplo, el actor español Hugo Silva. Así lo ha relatado en los micrófonos de la Cadena SER.

Preguntado por cómo fue capaz de sobrellevar una fama tan repentina como la suya, y a una edad tan temprana, Silva ha señalado que al principio le costó. “Es que hubo un momento en el que todo se volvió loco. No tiene nada que ver la fama que tienes al principio con la fama de cuando te pones de moda, que es superbestia y poco controlada. Con el tiempo, la cosa va cambiando. Luego la gente ya te ve por la calle como si fueras un familiar o un amigo. Pero sí, por aquel entonces me costó digerir la fama".

El intérprete en series tan icónicas como Al salir de clase o Los hombres de Paco ha valorado el papel tan importante que jugaron su familia y amigos. "Como siempre digo, me han seguido tratando con el mismo cariño y desprecio de siempre. Eso te pone mucho los pies en el suelo. Al final, tú eres tú en base de a lo que ves reflejado en el ojo de los demás".

Hugo Silva ha aseverado que nunca se le llegó a subir la fama a la cabeza, pero sí que vio lo fácil que puede llegar a ser: "Y no solo por el ego, que también, sino porque la gente te está dando un reflejo y exigiendo unas cosas que no eres tú. Yo siempre digo que el valor más importante es la humildad. Sin humildad no hay grandeza ni humanidad".

Huyó en el maletero

Después de hablar acerca del fenómeno fan generado en torno al actor, señalan en la web de la SER, Luis Alegre le ha preguntado acerca de alguna situación surrealista que haya tenido que vivir por culpa de la fama. Y Hugo Silva ha tenido clara cuál era la respuesta: "He tenido momentos muy graciosos. No sé si fue en Huesca, cuando estaba rodando la película Que se mueran los feos, pero el caso es que me tenía que ir a Madrid".

¡¡Lo que a priori podría parecer algo normal para cualquier persona como subirse a un coche se convirtió en una auténtica odisea para el actor el fenómeno fan: "Había una liada en la calle... Dos compañeros de producción me propusieron salir con ellos para meterme en el coche, pero fue imposible. Cuando empecé a ver toda la marabunta pensé que iba a ser imposible y que iban a poder con nosotros tres".

Mientras que los compañeros de producción le aseguraban que no iban a tener ningún problema, Hugo Silva decidió recular por seguridad: "Va a ser imposible y van a poder con nosotros tres. Contra 100 personas no podemos, no puede ser". Después de entrar en razón, el equipo de producción optó por meter a Hugo Silva en el maletero del coche para que pudiera así salir del hotel, ha relatado.