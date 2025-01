Nia Correia sentencia a Ana Obregón: "Roberto no dijo ninguna mentira"

Nia Correia estuvo anoche en 'La Revuelta' y confirmó la polémica con Ana Obregón. En la retransmisión de las Campanadas de TVE en Canarias de hace tres años, se vivió un momento muy desagradable que ahora ha visto la luz. Roberto Herrera, comunicador de referencia de la cadena pública en las islas y rostro de sus uvas desde hace años, ha desvelado en el videopodcast 'El salpique' que Ana Obregón no se comportó debidamente con Nía, concursante de 'OT' y su compañera en los trabajos previos a la retransmisión: "Se me cayó un mito, le hizo llorar", aseguró.

Todo ocurrió durante la grabación del spot para promocionar la doble retransmisión de las uvas de Nochevieja de 2023. Ese año, la mítica presentadora era la encargada junto a Los Morancos de liderarla a nivel nacional y el comunicador canario, junto a la cantante, en horario canario. "Nia lloró a lágrima viva. No salió en el anuncio porque se negó a salir. Después de lo que vimos mis compañeros Los Morancos y yo, de cómo la trató Ana... a mí se me cayó un mito", comentaba.

Hasta ahora, Nia Correia se había mantenido al margen y no se había pronunciado al respecto, pero anoche David Broncano lA invitó a hablar: "Si quieres hablar del tema, hablamos".

Ana Obregón / Telecinco

Más críticas de otras famosas

Quienes sí se habían pronunciado durantes estas semanas habían sido otras famosas, como María Pombo. "Lo que yo recuerdo es que las dos teníamos el mismo lado y que las dos queríamos el mismo lado, pero no hubo ningún momento crítico ni nada", explicaba. Además, María Pombo prefería quitarle hierro al asunto dejando claro que Ana Obregón es una profesional con muchos años de experiencia en el sector: "Hombre es que es una persona que lleva muchos más años en el sector que yo, una señora también mucho mayor que yo, entonces, por respeto, obviamente no voy a decir que no".

La vedette Marlene Mourreau también se ha sumado a las críticas. "Teníamos que hacer un dúo de 'Los hombres las prefieren rubias' en TVE, y yo era más rubia, más parecida a Marilyn Monroe que a la otra, pero Ana se empeñó en ser Marilyn Monroe, no quería ser la morena. Pero claro, si yo soy casi el doble de Marilyn Monroe... ¿por qué nos vamos a complicar la vida? Bueno, ella quería ser Marilyn Monroe, no quería hacer otro papel", ha relatado.

De igual modo, una actriz de 'Ana y los 7' que prefiere mantenerse en el anonimato también ha relatado su experiencia. "Entré a 'Ana y los 7' a sustituir a una persona a la que destrozó y terminé marchándome porque no lo pude soportar", afirmó la actriz, quien señaló que el trato recibido por parte de Obregón estaba, en su opinión, motivado por envidia. "Para que te tratase bien tenías que ser gorda, fea y con poca ambición", explicó sobre el ambiente de trabajo en la producción.

La versión de Ana Obregón: "Es mentira"

Hasta el momento, Ana Obregón ha negado que hiciera llorar a Nia Correia sino más bien todo lo contrario. La bióloga ha señalado que la ganadora de ‘Operación Triunfo’ vivió varios encontronazos el día del spot: “Es mentira. Nía llegó dos horas más tarde, no le gustaba su vestido e hizo que fueran a buscarle otro vestido. Yo solo intenté relajarla, pero no paraba de llorar y no quería rodar el anuncio”.

La respuesta de Nia Correia: "Roberto no dijo ninguna mentira"

Anoche, Nia Correia no quiso hablar en exceso sobre la polémica Ana Obregón, pero sus palabras no dejan lugar a dudas: "No me gusta seguir hablando de esto porque estoy yo currándome mi carrera y mis cosas para que ahora salga esto y la gente me asocie a esto, sinceramente prefiero que no... no he abierto la boca y hasta aquí. No quiero decir nada. Solo que Roberto no dijo ninguna mentira y yo no he abierto la boca".