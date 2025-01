Qué fue de Íñigo González, el concursante del polo verde de Gran Hermano

Íñigo González de Sosa participó en la primera edición de Gran Hermano. Entró como reserva y llevaba siempre un polo verde. El ceutí, que con solo 23 años fue parte de aquel experimento televisivo que fue aquella primera edición del concurso, estudiaba periodismo y procuraba no meterse en demasiados líos en la casa de Guadalix. ¿Qué hace ahora con su vida? "Actualmente soy profesor.. mañana no lo sé. Fui Papa Noel en el año 2000 en Telecinco y experimenté esa sensación de vivir rodeado de cámaras". Esta es su carta de presentación actual.

Iñigo vive en Andalucía con su mujer. Se casó en 2024 tras años de noviazgo. En su Instagram muestra su día a día familiar: salidas con su mujer, foto con pijama navideño ante el árbol de Navidad, algunas instantáneas del día de su boda... Pero no olvida su paso por televisión. Fue una etapa muy intensa en la que aquellos primeros concursantes acaparaban las portadas de las revistas del corazón y permanecieron durante una temporada en el foco mediático. Han pasado 25 años desde su participación en Gran Hermano, pero aún conserva esos recortes de periódicos y ejemplares de revistas como Época, Interviú, ¡Qué me dices! o Lecturas.

El gran mantra de Iñigo a día de hoy es disfrtuar de la vida. Tuvo un gran susto y acabó en la UCI tras sufrir un infarto por eso no es de extrañar que en sus redes sociales comparta mensaje de este tipo: "Mi mejor regalo es la vida y disfrutarla, no merece la pena estar fastidiado".

El polo verde

Pese a que hace más de 20 años que Iñigo participo en Gran Hermano, aún es recordado por aquel polo verde con el que aparecía en la mayoría de vídeos. Aún lo conserva. Y aún le vale. Lo mismo ocurre con su famosa camisa de cuadros que uso para entrar en la casa de Guadalix y que a día de hoy se pone para dar sus clases.

Con motivo del 23 aniversario de esa primera edición de Gran Hermano, Iñigo volvió a ponerse su famoso polo; una prenda a la que confiesa le tiene "mucho cariño", pero que durante un tiempo la odió, tal como confiesa. Su participación en el programa no fue de las más aplauidas y digerir tanta información no le resultó fácil. Sin embargo, a raíz del infarto Iñigo cambia la mentalidad. "Quería homenajear al programa porque hace algo de 6 meses que me dio un infarto y que casi no puedo contaros celebraciones como esta. Mientras pueda y viva lo seguiré celebrando hasta el día que ya no esté con vosotros", confesaba en su Instagram.

La última gran celebración ha sido su boda, en 2024. "He disfrutado como un verdadero enano", confiesa. Disfrutar y celebrar la vida: así afronta Iñigo González la vida.