En las últimas horas, el nombre de la influencer italiana Chiara Ferragni ha estado en nombre de todos ya que se hizo público el verdadero motivo por el que rompió su matrimonio: durante más de seis años de casamiento su marido, el rapero Fedez, la estuvo engañando con una conocida joven milanesa.

“Mantenía una doble vida”

Un dato que salió a la luz esta misma semana de la mano del periodista Fabrizio Corona, que incluso se atrevió a desvelar la identidad de la amante del cantante: Angelica Montini. “Él pensaba que hablaba conmigo, pero estaba hablando con Chiara. En un momento se dio cuenta de que Ferragni había colgado y se encontró con un mensaje que decía: Eres un cabrón”, contaba el periodista.

Escándalo en italia: la influencer, Chiara Ferragni, confirma que su marido le fue infiel durante más de 6 años / Cedida

Además, se ha sabido que Fedez llamó a Montini horas antes de su enlace con la influencer para preguntarle si “paraba todo”, aunque recibiendo la negativa de esta, algo que provocó un intento de suicidio en él: “Recibe un mensaje donde su verdadero amor le dice que se acabó para siempre. Él intentó suicidarse por ella”.

"Nunca he estado en una pareja abierta (evidentemente era abierta solo para la otra parte)"

Chiara Ferragni ha roto su silencio en Instagram y ha desvelado su versión de todo lo sucedido: “Viví 7 años de una relación en la que amé como amo, sin límites y con toda mi alma. Amé incluso cuando había razones para abandonar, soporté situaciones en las que le hubiera dicho no te obligues a hacer eso a cualquier amigo, porque para mí el amor también era esto: sacrifícate. Minimizar constantemente las faltas de respeto y justificar actitudes equivocadas para proteger a la otra parte, para proteger a la familia. He oído decir muchas veces que lo había echado de casa, pero nunca se dijo que lo eché de casa después de descubrir la traición en esos mismos días (solo una de tantas, evidentemente) y nunca se dijo”, continúa escribiendo.

La italiana explica que Fedez le confesó por teléfono “el romance con esta amante que venía desde 2017 y también contándome que había pensado en no casarse conmigo unos días antes de la boda, pero luego no supo cómo salir públicamente de ella”. “Decidir junto con su amigo que se harían públicos más detalles, probablemente para vengar el amor no correspondido de la amante, fue un golpe verdaderamente bajo”, sigue expresando.

nunca he estado en una pareja abierta (evidentemente era abierta solo para la otra parte) / Europa Press

“Mi relación con Federico era real para mí, nunca he estado en una pareja abierta (evidentemente era abierta solo para la otra parte). Vomité, me di cuenta de que lo que había vivido había sido una burla total, pero sufrí en silencio, rodeada solo de la cercanía de los que me quieren de verdad y deseando amor verdadero por ambas partes para el futuro”, concluye.