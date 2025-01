Doble expulsión en GH Dúo: llega el camión de la mudanza

Jeimy Báez, Manuel Cortés y Miguel Frigenti. Dos de ellos abandonarán GH Dúo este jueves. Telecino sigue sorprendiendo a los espectadores y de los ocho nominados de la última gala, ya solo quedan tres... pero habrá doble expulsión. José María Almoguera, Óscar Landa, Javi, Maica, Sergio, Miguel Frigenti, Manuel Cortés, y Jeimy Báez salían a la palestra el pasado jueves. Óscar y Sergio se salvaban gracias al apoyo de la audiencia y el pasado martes se salvaban otros tres concursantes: Javi, Maica y José María Almoguera. Así las cosas, los dos próximos expulsados de la casa de Guadalix estarán entre Jeimy Báez, Manuel Cortés y Miguel Frigenti. Además, una de ellas, se realizará "con camión de mudanza", según anunció Ion Aramendi en Telecinco, sin dar más detalles. Habrá que estar atento a la gala para encontrar la explicación del comentario del presentador.

Nominados de GH Dúo. / Telecinco

La relación entre Almoguera y María: "Igual no le apetece verme"

Mientras tanto, la relación entre José María Almoguera y María sigue su curso, pero ambos comienzan a hablar de su incierto futuro. "Tengo claro lo que tenemos aquí, pero igual salimos fuera y no le apetece verme, eso ya es otro cantar", ha dicho el hijo de Carmen Borrego. "Si mantenemos la relación y a mi hijo no le cae bien, pues lo siento, es que lo primero es mi hijo. Luego vivimos a 700 kilómetros", ha añadido José María Almoguera dejando claras sus prioridades.

Del mismo modo, María la Jerezana también es consciente de la barrera que puede suponer la distancia entre ellos: "Me da vergüenza, no estoy acostumbrada a que ningún hombre me trate así, pero vivo en Jerez".

Por su parte, Carmen Borrego también hacía su análisis desde plató: "Me parece que los dos han dicho lo mismo, me parece una reflexión muy madura, como madre la relexión de Jose es de una persona que acaba de pasarlo mal sentimentalmente y que tiene miedo a las relaciones", explicaba en alusión a su reciente separación con Paola Olmedo: "Ha vivido un golpe muy duro, una separción es muy traumática, es que hace 8 meses y con un niño pequeño. Jose ha estado muy enamorado de Paola y se ha llevado un palo muy grande. Cuando además tienes un bebé, volverte a plantear una relación da mucho miedo".