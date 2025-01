Carolina Yuste es una de las actrices más de moda. En primer lugar, por supuesto, por su labor profesional: está nominada al Goya a mejor actriz protagonista por su papel en La infiltrada. Pero también debe su fama a que suele mojarse en casi todos los temas y nunca esconde su férreo posicionamiento feminista. Sin embargo, esta vez la actriz se ha pasado al tono humorístico. En el programa de Cuatro Martínez y Hermanos, la pacense ha desvelado la identidad de otra actriz con la que siempre la confunden.

En la web de la cadena señalan que Yuste ha relatado su momento 'Tierra, trágame', que tiene que ver con otra actriz famosa y que le ha pasado en varias ocasiones. "Me pasa muy habitualmente, todo el rato. Nos pasa a las dos".

Carolina Yuste, harta de que la confundan con otra actriz: “Hago como si fuera ella” / Cuatro

Así ha contado Yuste la anécdota: "El año pasado estábamos en México en los premios Latino, viene una familia y me empiezan a decir que son fans, me dan la enhorabuena, me piden un vídeo para su hija. Y me dicen que lo que más les ha gustado ha sido la de Berlín, pero esa es Begoña Vargas. Todo el rato me confunden con ella y yo ya hago como que soy ella".

Pero esto no se ha quedado aquí, Carolina ha explicado que la propia Begoña Vargas también estaba en este evento: "También estaba mi madre. Mi madre me dijo: 'La verdad es que lo entiendo, podría ver un poco de mi familia'. Las mujeres estás pasan como por detrás y le dije a Begoña: 'Me acabo de hacer 50 fotos con esas señoras creyendo que eras tú".

Además, la actriz ha confesado porque hay ocasiones en las que prefiere no decir que se han confundido, como le pasó en aquella entrega de premios: "Después de ese momento, que has estado tiempo y le has mandado el vídeo a la niña... lo que me da apuro es hacer que esa persona se sienta mal. Si ya llevamos un rato de conversación me da cosa que le de vergüenza a la otra persona".

"Somos más racistas porque consideramos que no lo somos"

Hace pocos días, Carolina Yuste estuvo en La Revuelta. Broncano le hizo la pregunta que está intentando incluir entre las ‘Preguntas Clásicas’, que es: ¿eres más racista o más machista?

La intérprete extremeña aseguró que en España "somos más racistas porque consideramos que no lo somos". El motivo, según Yuste, es que todos tenemos una cultura y una educación muy racista, y es un tema sobre el que no se habla mucho.