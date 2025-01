Sin duda, los biopic están de moda, véase el de Cristina La Veneno, por ejemplo. Por ello, la televisiva colaboradora de TEN, Belén Esteban, se está planteando la idea de llevar su vida a la pequeña pantalla, algo que le han ofrecido numerosas productoras.

De hecho, ha sido en su programa Ni que fuéramos shhh donde ha revelado el nombre de la actriz que le gustaría que la interpretara en la ficción

Ni Blanca Suárez ni Ana Mena: Belén Esteban sorprende y da el nombre de la actriz que la interpretaría en su biopic / TEN

“Ahora no es el momento”

La tertuliana explica a su público que es una idea que le entusiasma, pero que “ahora no es el momento, por muchos motivos”. No obstante, dice que tiene las ideas bastante claras en cuando a cómo debería ser este producto: “Habrá cosas que la gente vaya a flipar de lo que se va a contar...”. Ante la pregunta sobre si Jesulín de Ubrique aparecerá en la historia, Belén Estaban responde: “Hombre... Jesús estuvo en mi vida”.

El biopic más esperado

De la misma manera, la televisiva se atreve a dar el nombre de la intérprete que le gustaría que estuviera en este proyecto tan especial para ella: "una de las actrices que me gustaría de cuando era joven, de 21 ó 22 años, sería Ester Expósito. Me encanta ella. Me encantaría...”, expresa.

En cuanto al actor que podría dar vida a Miguel Marcos, su actual pareja, Belén Esteban contesta con su habitual sentido del humor: “Mario Casas sería mi marido”. En conversación con sus compañeros de Ni que fuéramos shhh también salieron a la palestra nombres como el de Álex González.

Por su parte, Kiko Hernández bromeó con la idea de que su marido Fran Antón, actor de profesión, hiciera de él en este biopic que tanto daría que hablar.