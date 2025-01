Sale a la luz el verdadero vínculo entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta: “Se conocieron mucho antes de lo que la gente piensa”

Este miércoles, 29 de enero, finaliza el plazo de la defensa de Daniel Sancho para que presente el recurso de apelación contra la condena a cadena perpetua que recibió hace cinco meses por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta.

Asimismo, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo todavía mantiene la esperanza, pese a no tratarse de una sentencia definitiva y firme, aunque todo apunta a que la justicia tailandesa no dará su brazo a torcer. Debemos recordar, que el juez insiste en que el joven actuó bajo premeditación, un agravante que las leyes del país asiático castigan con pena capital, aunque conmutada al tratarse de un recluso extranjero.

De hecho, los abogados de Rodolfo Sancho insisten en que se trató de un homicidio imprudente y ponen el foco en las supuestas irregularidades que se habrían cometido a lo largo de la investigación.

En medio de tode te revuelo y polémica, el periodista Joaquín Campos ha publicado el libro ‘Muerte en Tailandia’, que aborda de lleno el mediático caso y da a conocer detalles que han permanecido ocultos hasta ahora. Además, desvela cómo era realmente el vínculo entre Daniel Sancho y la víctima, Edwin Arrieta, alegando que “se conocieron mucho antes de lo que gente piensa” y que sí existían planes para formalizar su relación como pareja de hecho.

La “verdadera historia” entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

En el libro, el escritor Joaquín Campos, está convencido de que el móvil del crimen fue económico y que existe “más trama” de la que ha trascendido públicamente. En su libro explica que Edwin Arrieta tenía la intención de trasladar su residencia a Barcelona; una nueva vida en España en la que, por supuesto, entraba el hijo de Rodolfo Sancho. “Tengo mensajes de voz, pantallazos o entrevistas suficientes con personas que conocen a Edwin. Aquí lo importante es que se conocieron mucho antes de lo que la gente piensa”, comenta Campos.

“La relación personal y de pareja que tenían también la tenían como socios o como futuros socios de un proyecto de hostelería. Edwin estaba completamente enamorado de este señor y le interesaba que fuera una persona que podría ayudarle en sus negocios. No asesorarle, sino ser su hombre de confianza”, continúa desvelando.

El periodista asegura que “este desastre tuvo que ver con dinero, el mundo se mueve por dinero y los asesinatos, la mayoría de las veces son por dinero. Edwin le puso al frente del manejo del dinero y si el doctor desaparece, ¿quién sabe dónde está el dinero? Esta es una de las piezas de este engranaje, porque si no no se explica por qué te vas a deshacer de una persona que, al final, bastaría con decirle: No te quiero, se acabó", concluye.