El inseparable 'amor rural' de David Broncano, de nuevo protagonista de 'La Revuelta'

El 'status' de David Broncano como uno de los presentadores más reconocibles del país está fuera de toda duda. Por ello, cada uno de los pocos anunciantes que aparecen en 'La Revuelta' junto a él, al igual que las películas u otro tipo de obras presentadas por los invitados, tienen el éxito casi asegurado. Una lista de marcas entre las que hay una que parece haberse hecho un hueco en el corazón de este jienense de adopción. Pese a nacer en Santiago de Compostela, su marcha hasta Orcera a una edad temprana ha hecho que sea uno más entre los defensores del mundo rural.

Un mundo rural que volvió a ser protagonista ayer en el programa de La 1, pese a que la invitada (Almudena Ariza) sea un referente de todo lo contrario, el periodismo de guerra a nivel internacional. Después de que la corresponsal de TVE contara que los talibanes la habían obligado a realizar una entrevista con un saco en la cabeza para no importunar a su interlocutor, a David Broncano no se le ocurrió otra cosa que regalarle un nuevo utensilio para la cabeza. Y, como no, volvió a repetir con un clásico que ya le entregó al cantante colombiano Feid en su visita a 'La Resistencia': la gorra de Caja Rural.

Presentada en su día como "un elemento tradicional" de nuestro país y como compañera de viaje de cientos de agricultores en toda España, esta vez la aparición de este icónico utensilio de color verde tenía un añadido. En busca de facilitar el trabajo de Ariza en los conflictos bélicos, el presentador incluyó una sería de hojas para convertirla en "una gorra de camuflaje". Desde luego, un intento bastante nefasto -al igual que la escultura de Jorge Ponce un día antes-, pues se vislumbraba fácilmente hasta el mítico logo de la espiga que tantas sucursales de Caja Rural tienen en diferentes provincias.

"Semana Broncano"

Como respuesta a las 'Preguntas Clásicas' del programa sobre el sexo y el dinero, la confesión de la corresponsal de guerra llegaría justo después de dar los datos que solo algunos de los invitados están dispuestos a dar. “Nosotros en casa tenemos acuñado un nombre para esas semanas de intensidad que vienen después de la sequía porque yo estoy fuera”, reconocía, desvelando la expresión que tanto ella como su pareja, Luis Valdés, emplean: “Lo llamamos la 'semana Broncano'. Te lo juro”. Y el presentador jienense no era capaz de dejar de reír: “Me gusta que penséis en mí”.