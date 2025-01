No es de extrañar, que cuando comienza un reality son muchos los concursantes que destacan por su explosiva personalidad y otros, la contrario, los que prefieren ser más tranquilos y calmados.

Explosión en 'Gh Dúo': “Aquí venimos a trabajar” / Telecinco

Es más, a este tipo de concursantes solemos denominarlos “muebles”, ya que no generan tramas y suelen mantenerse cautos con el fin de no llamar la atención para permanecer más semanas en el concurso. Por esta razón, la organización ha decidido hacer dos nuevas incorporaciones que aporten un poco de jaleo a la casa.

“Concursar también es trabajar”

Asimismo, debido a las bajas audiencias, Mediaset ha decidido incorporar a las dos nuevas concursantes a la dinámica del programa. Las elegidas han sido María José Ruiz y Lucía Sánchez, ganadoras de las dos anteriores, algo que no han visto con buenos ojos algunos de los habitantes.

Esto ha provocado que Miguel Frigenti alce la voz para criticar la pasividad de algunos de sus compañeros. “Se tendrían que preguntar por qué meten a dos personitas de fuera para que se queden una semanita”, dice.

Y es que, una semana más, la organización de GH Dúo 3 ha tenido que exprimir al máximo los vídeos de Óscar Landa, Miguel Frigenti y Maica Benedicto ya que el resto de participantes no suelen dar que hablar. Manuel Cortés, Dani Santos, Jeimy Báez y Marieta son algunos de los que menos historias están generando dentro del concurso.

“Concursar también es trabajar. Aquí estamos para ser naturales y decir lo que pensamos, pero estamos trabajando”, les recrimina Frigenti. “Aquí si no hablas, no te equivocas. Y si no te equivocas, la gente no sabe que existe y no te votan para salir, van pasando las semanas y clin clin”, concluye.