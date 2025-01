Así evitó Isabel Pantoja a sus hijos cuando estuvo en Canarias: "Sabía que era la hora en la que no había nadie"

El ingreso en el hospital de Alma, la hija de Anabel Pantoja, movilizó a toda la familia Pantoja, que acudió hasta Canarias para ayudar a la influencer. Eso sí, Isabel Pantoja no se vió ni una sola vez con sus hijos a pesar de estar todos en las islas afortunadas. Pero, ¿cómo evitó a sus hijos Isabel Pantoja?: "Sabía que era la hora en la que no había nadie". Tras obtener el alta médica la pequeña de Anabel, ahora se pueden tratar otros temas menores relacionados, como el cómo se las ingenió la tonadillera para no ver a sus hijos, algo que explicó Antonio Rossi en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco.

"El objetivo prioritario, sin ningún tipo de dudas, era estar al lado de su sobrina, apoyarla y mostrarle su cariño, pero también había otro objetivo; no encontrarse con sus hijos, y lo consiguió", aseguró el periodista explicando que la tonadillera acudió al hospital en un momento en el que sus hijos no estaban presentes. "Ellos lo sabían, pero no les preocupó porque no estaban allí", señaló Rossi, destacando que "hubo mucha tensión por lo que implicó y porque la sensibilidad estaba a flor de piel".

Eso sí, Pantoja no tenía ningún problema con nadie más que no fueran sus hijos: "No ha estado encerrada, ha salido a comer, a comprar y ha hecho vida normal, apoyando a Anabel y al novio de Anabel". La tonadillera no veía oportuno coincidir con sus hijos, "ni quería, ni le apetecía". Además, tomó una decisión clave: "Decidió ir al hospital solo por las noches porque sabía que era la hora en la que no había nadie".

Reconciliación

Así que no, no hay reconciliación ni nada, eso sí, tanto a Kiko como a Isa, "no les importaba coincidir con ella", dando a entender que en ese momento lo prioritario era Anabel y su hija.