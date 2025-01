La creadora de contenido para adultos Claudia Babel reacciona a sus fotos con Iker Casillas: “Somos dos amigos heteros que se lo pasan bien"

El exfutbolista del Real Madrid, y exmarido de Sara Carbonero, Iker Casillas, fue fotografiado recientemente junto a la modelo, actriz y creadora de contenido para adultos Claudia Babel. Ambos salieron en la portada de la revista 'Diez Minutos'. Hoy en Espejo Público han analizado las imágenes y han repasado lo que han denominado “modus operandi de Iker para hacer sus conquistas”. En concreto, han informado de que el exportero de la selección española fue a Barcelona para participar en un evento y compartió hotel con Babel. Han asegurado también que se conocen desde hace tiempo y que no es la primera vez que se les relaciona. “En agosto de 2024 los clientes de un restaurante fueron testigos de sus apasionados besos”, han aseverado.

Arnau Martínez, redactor de 'Más Espejo', apuntan en la web de Antena 3, ha hablado con Claudia. Mantiene que la joven no ha querido hacer declaraciones al respecto. "Ayer me dijo que iba a apagar el móvil y sigue apagado", ha explicado. Hace unos meses le dijo que hablaban habitualmente y que son muchos los famosos que se ponen en contacto con ella. Aclara que no es ella la que se pone en contacto con Iker, sino al revés. "Somos dos amigos heteros que se lo pasan bien de vez en cuando", le comentó. 'Espejo Público' se ha puesto en contacto con el periodista Pipi Estrada. Este ha señalado que conoce al jugador desde que Iker tenía 15 años y se refiere a él incluso llamándole 'melón'.

"Él es un alma libre y esto no está catalogado como delito. Está disfrutando de una etapa de su vida que a lo mejor no ha podido disfrutar antes. Está en una fase de su vida en la que le apetece disfrutar mucho", ha relatado. Ha confirmado, por añadidura, que muchos futbolistas escriben mensajes a presentadoras de televisión porque "es un mundo apetecible, un mundo morboso, evidentemente el futbolista sabe que si manda un mensaje va a ser bien recibido". Ha reconocido, además, “que en los vestuarios ha habido apuestas con alguna chica puntual porque sea noticia en ese momento por algo que ha ocurrido y los jugadores han apostado para ver quedaba antes con ella”.

El modus operandi de Iker

Las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, conocidas como las 'mamarazzis', ya desvelaron el 'modus operandi' de Iker para hacer sus conquistas en redes sociales, recuerdan en la web de la cadena. "Si tú acabas de romper con alguien, que sepas que el primer mensaje que te va a llegar para ligar es de Iker Casillas. Es una táctica de pesca de arrastre a través de las redes sociales que hace a través de su cuenta de Instagram", han manifestado.