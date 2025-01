José María Almoguera se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la última edición de GH Dúo. El hijo de Carmen Borrego entraba en la casa más famosa de la televisión con su apellido como uno de los grandes condicionantes. No hay que olvidar que además de hijo de la colaboradora, el técnico de sonido es nieto de María Teresa Campos y sobrino de Terelu.

Tras una emotiva curva de la vida en la que el José María Almoguera se abría como nunca y hacía un extenso repaso por los años de infancia, destacando el papel que había tenido en su vida personas como su madre, su abuela o sus amigos, unos pilares imprescindibles en la vida del joven, que no eludió ninguna pregunta. Ni siquiera las que tienen que ver con su sonado divorcio de la madre de su hijo Marc, Paola Olmedo.

Carmen Borrego sentencia el futuro de la relación de su hijo con María 'la jerezana' y revela lo que siente por Paola Olmedo: "Muy enamorado" / Telecinco

Si hay algo que parece avanzar a pasos ajigantados es su relación María Sánchez, 'la jerezana', con la que parece que el técnico de sonido ha empezado un inesperado romance con su compañera de concurso. La relación, desde que saliera a la luz en la gala del pasado domingo, momento en el que sus compañeros de reality asistieron estupefactos a un apasionado beso entre la recién estenada pareja, los interrogantes sobre este posible noviazgo se mantienen tanto en la casa de GH Dúo como en los platós de televisión. Concretamente la madre de José María Almoguera, Carmen Borrego, es una asidua a los debates sobre la última hora del concurso, espacios en los que la hermana de Terelu Campos aprovecha para hacer un repaso sobre cómo está viviendo el concurso de su hijo.

Esta vez, Borrego no ha podido evitar pronunciarse sobre el futuro de la relación de José María Almoguera y cómo cree que seguirá su relación con María Sánchez una vez salgan de la casa.

Futura relación

Aunque José María Almoguera y María siguen disfrutando de su historia de amor en 'Gran Hermano Dúo' parace que las primeras dudas entre ellos han empezado a surgir. Viviendo el momento sin pensar en el futuro, no pueden evitar hablar sobre qué pasará cuando salgan de la casa de 'Guadalix': "Tengo claro lo que tenemos aquí pero igual salimos fuera y no le apetece verme, eso ya es otro cantar" reconoce José María. Además, el hijo de Carmen Borrego reconocía en el confesionario: "Si mantenemos la relación y a mi hijo no le cae bien, pues lo siento, es que lo primereo es mi hijo. Luego vivimos a 700 kilómetros".

Por su parte, la otra protagonista de la historia hablaba sobre este mismo tema con su amigo y confidente, Dani. "Me da vergüenza, no estoy acostumbrada a que ningún hombre me trate así pero vivo en Jerez" analizaba 'la jerezana' sobre el futuro que le espera junto a José María.

Desde plató, Carmen Borrego no ha dudado en opinar sobre esta nueva historia de amor de su hijo y los miedos que han empezado a surgir sobre cómo será el futuro fuera de la burbuja de Gran Hermano. "Me parece que los dos han dicho lo mismo, me parece una reflexión muy madura, como madre la relexión de Jose es de una persona que acaba de pasarlo mal sentimentalmente y que tiene miedo a las relaciones" analizaba la pequeña de las Campos. Además, Carmen reconocía que su hijo lo ha pasado muy mal en su anterior relación con Paola Olmedo: "Ha vivido un golpe muy duro, una separción es muy traumática, es que hace 8 meses y con un niño pequeño. Jose ha estado muy enamorado de Paola y se ha llevado un palo muy grande. Cuando además tienes un bebé, volverte a plantear una relación da mucho miedo".