Tras 18 días de ingreso hospitalario, Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez han anunciado la feliz noticia de que su pequeña ha recibido el alta y ya se encuentran los tres en casa. Un esperado comunicado que la influencer compartía con sus seguidores a través de Instagram con una emotica foto de la pareja y su hija Alma.

"Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días", reza el mensaje que la sobrina de Isabel Pantoja subía a sus redes para informar de la última hora de su pequeña.

Alma, la hija de Anabel Pantoja, recibe el alta hospitalaria tras 18 días ingresada / Instagram

Emotivo vídeo

Ahora, al fin en casa, la influencer está retomando poco a poco su actividad en redes sociales y esta vez ha querido compartir un emotivo video en el que se oye un leve balbuceo de la pequeña Alma y a su padre, David Rodríguez. "Este es el mejor momento del día: baño, pijama y mirar el cielo los tres", escribe la creadora de contenido junto a un vídeo en el que graba el techo de la habitación de su hija, todo estrellado gracias a un proyector. "Ella quiso salir en el vídeo para daros las gracias infinitas", apunta Anabel Pantoja tras ese balbuceo de la pequeña Alma. "Hola, Alma... hola, princesa. Hola, pequeña. Hola, mi amor", dice David Rodríguez, padre de la criatura, al escuchar a la niña, que termina estornudando y provocando las carcajadas de su madre, que se muere de ternura al vivir este momento familiar que tanto anhelaba durante el ingreso hospitalario de su hija.

Anabel Pantoja despeja las dudas sobre la salud de su hija y comparte este vídeo con un revelador mensaje: "Ella quiso salir en el vídeo" / Instagram

Anabel Pantoja y David Rodríguez ya están en casa con su hija Alma. Después de 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, la pequeña recibía el alta este lunes, como la influencer compartía a través de sus redes sociales con una imagen de los tres frente al mar: "No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día. Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días" ha expresado emocionada, agradeciendo las muestras de cariño y el apoyo que han sentido durante la hospitalización de su niña.

Como ha reconocido, "la vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener SALUD Y VIVIR". Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros Te Quiero" ha transmitido a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

A partir de ahora como revelaba en su comunicado, "nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3". Y eso están haciendo, como Anabel ha mostrado a través de una historia que ha compartido esta mañana disfrutando de algo tan sencillo como desayunar en la terraza de su casa después de casi tres semanas sin abandonar el hospital. "Ni un millón de euros" ha confesado, dejando claro que no cambia por nada la felicidad de volver a casa con su pequeña.

Y aunque por el momento no se ha dejado ver ante las cámaras, sí lo ha hecho su novio David, que no ha dudado en salir a la puerta de su domicilio para atender a la prensa y revelar cómo se encuentra Alma. "Estamos muy bien, muy felices de estar en casa" ha expresado en conversación con la reportera del programa 'Vamos a ver', reconociendo que era algo con lo que "llevaban 18 días soñando". "Los últimos días fueron buenos, la niña evolucionaba positivamente. Nuestras mentes soñaban", ha confesado, repitiendo lo contentos que están porque esta pesadilla haya terminado y su niña haya recibido el alta.

"Los primeros días fueron durísimos, si me haces recordarlo me emociono, pero la evolución ha sido muy favorable, casi un milagro" ha asegurado. "Lo he pasado fatal, solo el que sea padre lo puede llegar a entender. Tan chica que no te ha dado tiempo a disfrutarla y verla así... pero eso se olvida porque nuestra niña está perfecta, está increíble, tal y como la recordábamos" ha añadido emocionado.