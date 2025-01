El sorprendente look de Inés Hernand para los Benidorm Fest: "Me gustaría resignificar nuestros símbolos, que no sean solamente de los perros del barrio de Salamanca"

Los eurofans ya cuentan las horas para el estreno de la cuarta edición del Benidorm Fest, que contará con tres presentadoras de lujo: Paula Vázquez, Ruth Lorenzo y Inés Hernand.

El sorprendente look de Inés Hernand para los Benidorm Fest: “De permiso en la cárcel de la corrección” / TVE

“Me he inspirado en el país tan maravilloso que tenemos”

De hecho, esta última llegó a la rueda de prensa sorprendiendo a todos con un look que fue “marca España”. Se trata de una chaqueta repleta de banderas de España: “Me he inspirado en la icónica e inigualable María Eizaguirre, y aparte en el país tan maravilloso que tenemos, y es que, si algo tiene que tener el Benidorm Fest, es la marca España”. Un claro mensaje que ha coronado con un aviso al resto del mundo: “Yo vengo a conquistar el público internacional, que es el único que me falta”.

Asimismo, para Inés la bandera es muy importante ya que es una “bandera de todos, todas y todes, que resignifica nuestra patria”. La joven madrileña considera que es esencial y primordial “resignificar nuestros símbolos”: “Me gustaría resignificar nuestros símbolos, que no sean solamente de los perros del barrio de Salamanca, que los llevan como muy armados con esos chalecos de España, que sepan que yo también la uso de forma no irónica, y que de aquí va a salir el representante de España en Eurovisión, y que esta, para mí, también es la España que interesa”.

“Estoy de permiso del arresto domiciliario”

Pero, por si fuera poco, Inés Hernand ha aparecido con una pulsera telemática en su tobillo izquierdo: “Estoy de permiso del arresto domiciliario. Estoy de permiso de la cárcel de la corrección. Ahora me han liberado para el Benidorm Fest. Me he dado cuenta de que, da igual lo que digas, le vas a molestar a alguien, entonces es mejor preservar con lo que estás cómodo”.

Los artistas

Inés Hernand también ha hablado de los 16 artistas que buscarán hacerse con el micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión, una gala con la que sueña presentar: “Me encantaría, ojalá, pero no creo que caiga esa breva”.

Benidorm Fest 2025: formato, normas, cómo funciona y cuál es el reparto de puntos para Eurovisión 2025 / TVE

Sobre las canciones en sí, la presentadora ha confesado que “las estoy trillando bastante, y la de Me gustas tú puede ser una simpática Nochentera’" De hecho, esta es una de las canciones que ella pincharía: “Tenemos bastantes propuestas, como esta, que me encanta, la de Kuve, que me gusta muchísimo también, Melody, Sonia y Selena... Hay muchísimo material del que rascar”.