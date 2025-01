Kiko Matamoros está viviendo uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional. En el espacio de Ten, Ni que fuéramos shhh, no para de cosechar éxitos, y su vida personal junto a la influencer Marta López Álamo no puede ir mejor. Un idilio que acaparó todas las miradas, portadas y numerosas críticas debido a la notable diferencia de edad de ambos, pero que continua firme y con muchos planes de futuro.

Kiko Matamoros tajante sobre tener una pareja 40 años menor: “Hay un drama” / Instagram

“No quiero ser una carga para ella”

Una cuestión de la que ha querido hablar durante una de sus últimas entrevistas en Podimo, la popular plataforma de pódcast, donde se ha sincerado sobre su historia de amor en la que le saca cuarenta años de diferencia a la influencer. “Hay un drama...”, comienza diciendo el tertuliano.

“Y es que sigas enamorado cuando ya no des más de sí. Es un tema que le pone muy triste y yo quiero también que ella se entrene psicológicamente, porque llegará un día que no pueda ir al cine porque ya ni pueda subir las escaleras”, añade visiblemente emocioando.

“El día que ya no pueda hacerla feliz, me gustaría que ella tuviera la inteligencia de rehacer su vida. Lo que no quiero es ser una carga para ella”, continúa diciendo Kiko Matamoros alegando que todo esto no es más que una cuestión de amor hacia su pareja. “Precisamente porque la adoro... Cuarenta años son muchos años, pero no son un impedimento para ser feliz”, concluye.