La primera de las dos entregas semanales de La isla de las tentaciones ha dejado, sin duda, uno de los mejores episodios de la temporada. No solo por los numerosos e increíbles giros de guion, sino porque los participantes cada vez están más desinhibidos y olvidándose de sus parejas.

La isla de las tentaciones estalla por los aires: ruptura, primer ‘edredoning’ y una nueva pareja / Cuatro

Ruptura, primer ‘edredoning’ y una nueva pareja

Una de las parejas, Gerard y Alba, protagonizaron una de as hogueras más duras hasta el momento. La joven, que pretendía pedir perdón al manchego, no consiguió lograrlo: “No me mereces, no merezco esta falta de respeto. Vinimos aquí con la intención de que cambiaras tus celos, yo necesitaba que nos pusiéramos a prueba y que aguantáramos hasta el final. Me condicionas, me manipulas, como haces siempre”, expresó el de Tomelloso.

Asimismo, sin dejar de llorar, Alba, insistía en el perdón y en sus sentimientos hacía Gerard: “Quería pedirte perdón, si tengo que arrodillarme lo haré. Me he pasado las noches llorando abrazada a tu camiseta”.

La hoguera fue por esos derroteros hasta que llegó el momento de decidir que camino escogía la pareja, si continuar juntos la aventura, o cada uno por caminos distintos.

De este modo, Alba decidió seguir su relación, pero Gerard eligió otro camino. “La quiero, la amo como nunca a nadie, pero me está costando la felicidad. Me voy solo”.

Villa Montaña cae en la "tentación"

Otra relación que va camino de la ruptura es la de Eros y Bayán. La dinámica que llevaban los dos en el último programa ya hacía presagiar lo que se produjo en esta última entrega. Ella compartió cama con Torres, su tentador favorito, mientras su novio no se conformó con besarse con Érika, sino que se pasaron la noche disfrutando de preliminares.

La intimidad de la que los dos disfrutaron fue bastante similar a la de Anita, que sigue en sus trece con Manuel. Besos apasionados que a nadie sorprendería que se convirtieran en más con los próximos capítulos. De hecho, la joven tuvo uno de esos gestos feos ya clásicos al quemar el peluche de Montoya, su novio.

Nuevos concursantes, viejos conocidos

Tras la salida de Ana y Fran, una nueva pareja ha desembarcado en la República Dominicana para poner a prueba su amor. Sthefany y Tadeo, dos jóvenes de Utrera, contaron haber tenido rupturas y crisis constantes, por lo que vieron La isla de las tentaciones como una gran oportunidad para ver qué ritmo tomaba su amor.

El gancho de la pareja está más que claro. Una de las solteras, Aida, coincidió con Tadeo en Falso amor, un formato al que fue sin que Sthefany lo supiera. “¿Está en el programa? No me lo creo tío. Cuando yo volví con él esta última vez ella le estaba escribiendo para ir a Sevilla a verle”, contó la novata en confianza a sus compañeros. Está por ver cuál es su deriva durante las próximas entregas