Dicen que el amor no tiene más reglas que quererse. Sin embargo, hay muchísimas formas de llevar una relación, ya que esta depende las circunstancias, del entorno y de uno mismo. Así, nacen las tendencias y los modelos de relación, siendo el de la pareja LAT, quizá, el más popular en este principio de año.

Gerard Piqué y Clara Chía se separan: el exfutbolista se muda a Miami con Shakira / Europa Press

Asimismo, fue la ruptura del matrimonio de más de treinta años de Pep Guardiola y su mujer, Cristina Serra, quienes asumían esta tipología, la que dio a conocer el concepto. Y ahora ha sido Gerard Piqué quien ha elevado todavía más su popularidad: el exfutbolista del Barcelona ha decidido irse a vivir a Miami con sus hijos de manera temporal, quedándose en la ciudad condal su pareja, Clara Chía.

“Las mujeres ya no lloran”

De hecho, a nadie le ha extrañado la decisión de catalán. Shakira se ha mudado a Méjico con motivo de su próxima gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour, permaneciendo los pequeños en Miami junto a su padre. Como el tour de la artista de Barranquilla se extenderá mínimo hasta el mes de junio, el antiguo zaguero blaugrana ha decidido poner rumbo a la costa sureste de Estados Unidos para cuidar de ellos.

Mientras tanto, Chía permanecerá en Barcelona. A más de 7.500 kilómetros

¿Qué es una pareja LAT?

LAT es el término que reciben las relaciones que “viven juntos separados” (que proviene del inglés Living Apart Together, es decir, parejas que están unidas sentimentalmente pero no físicamente). Además, hablamos de una realidad que muchas parejas viven: en España, según un estudio de la Universidad de Málaga, el 8% de las parejas no conviven en la misma casa.

El aumento de casos, asociado a la ruptura del tabú y la identificación de muchas parejas que ya mantenían una relación a distancia, ha permitido asentar en la terminología popular (también internacional; por ejemplo, en Inglaterra 2′2 millones de pareja adoptan este modelo) esta concepción emocional que viene a confirmar aquello de que en el amor no hay más reglas que el quererse.