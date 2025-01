Christian Gálvez habla sobre su ruptura con Almudena Cid: "Llega un momento en el que se acaba el amor"

Corría el 23 de agosto de 2008 cuando Almudena Cid pisaría por última vez una pista de gimnasia como deportista profesional. Una despedida soñada, en los Juegos Olímpicos de Pekín, a la que puso la guinda con la consecución del siempre complicado diploma olímpico. Más allá de logros deportivos, su vida había comenzado a cambiar un año antes, cuando pasó a ser protagonista de la prensa del corazón por su nuevo novio: Christian Gálvez. Invitada y presentador en un programa de 'Pasapalabra', surgió el amor entre ambos hasta culminar en su boda en 2010. Sin embargo, la relación se rompió de manera abrupta hace cuatro años.

Desde entonces, Christian Gálvez ha mantenido silencio sobre lo ocurrido, mientras su ya ex-mujer aseguró que la ruptura la había dejado "destrozada". Ante la ausencia de declaraciones del presentador, los rumores se fueron acrecentando, más aún cuando se conoció que había comenzado una nueva relación y esperaba un hijo con Patricia Pardo. Según ha explicado en los últimos días en el podcast 'Vaya vaina' el polifacético madrileño, "Lega un momento en el que se acaba el amor y decides acabar con ello", en referencia a su decisión de romper con Almudena Cid.

"Quería ser padre"

Una de las grandes motivaciones en la vida de Christian Gálvez siempre había sido ser padre. De hecho, asegura que este deseo le había llegado "más fuertemente después de la pandemia", dejando entrever que no sería posible con la ex-gimnasta olímpica. Además, resguardándose en sus creencias religiosas, no duda en aseverar que "si he hecho las cosas muy bien en mi vida, Dios me ha premiado con la mujer que tengo". Asimismo, saliendo nuevamente en defensa de Patricia Pardo, el también escritor remarca que su ahora esposa "no tuvo la culpa absolutamente de nada. Al final yo creo que es muy honrado decir esto ha llegado hasta aquí, ya está".

En las últimas semanas, Christian Gálvez se ha convertido en uno de los temas de conversación de las redes sociales debido a una entrevista que ofreció a principios de mes al medio 'El Español'. En ella, el presentador de Mediaset se posicionaba del lado presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quién afirmaba que “quieren acabar con la fiesta de la Navidad”. Preguntado sobre ello, Gálvez respondió con un tajante “Creo que hay intereses en politizar la Navidad. ¿Qué coño? Sí, sí, claro que se quieren cargar la Navidad. Estoy de acuerdo con Ayuso. Me mojo. Sí. Que piensen de mí lo que les dé la gana”.