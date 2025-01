Adiós a Terelu Campos: la "condición" indiscutible que habría puesto Mar Flores en la familia

Momentos complicados para Alejandra Rubio y Carlo Constanzia por lo desvelado en el programa 'Fiesta' de Telecinco. Un paparazzi aseguró haber sufrido una agresión por parte de Carlo Constanzia. Afirma que mientras le hacía un seguimiento, le habrían lanzado huevos y yogures desde su casa, pero tanto el aludido como su pareja, Alejandra Rubio lo han negado y ahora la colaboradora de ‘Vamos a ver’ cuenta lo sucedido. El paparazzi acusó al hijo de Mar Flores y hasta mostró pruebas en forma de fotos en las que veíamos a Carlo y a su madre entrar y salir de casa, con lo que desmentía así la versión de Alejandra, que aseguró que ese día Carlo no había estado en casa, con lo que no pudo tirar los alimentos al reportero.

Ante la polémica, el propio Carlo se ha pronunciado y se mostraba tajante: "Creo que acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave, sobre todo en mi situación, más sin haber denuncias, más sin haber pruebas. Entonces os pediría que, por favor, aclararais bien las cosas. Entiendo que hay que dar contenido a los programas y todo lo que queráis, entiendo que no hemos tenido la mejor relación desde nuestro principio, pero bueno... lo veo un poco kafkiano y un poco fuera del mundo". Por ello, anunciaba que se verá obligado a tomar medidas: "Una agresión es una cosa bastante grave y más en mi situación".

"Es un paparazzi que no da la cara y que sale con la voz distorsionada", se quejaba Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' y dejaba caer: "Si ha tenido este problema no entiendo por qué no acude a la policía". Dejaba claro que su chico "no ha tirado ningún huevo" y elaboraba una teoría de lo que puede haber pasado: "Es verdad que mis vecinos están hartos porque los coches de prensa están todos los días y no solo están todos ahí respetando. A veces se bajan del coche en mitad de la carretera, impiden el paso, no dejan que los coches entren en la urbanización... Sé que hay personas de mi bloque que han tenido que llamar a la policía porque había muchos coches en la rotonda... ¿Que alguien haya podido tirar un huevo porque está hasta aquí? Sí".

Eso sí, insistía una vez más en que desde su casa no han salido: "Afirmar esto cuando no tienes pruebas y más en su situación me parece una barbaridad". En cuanto a las fotos en la que se ve a Mar Flores entrando en su casa, Alejandra explicaba que muchas veces va porque se queda con su hijo cuando ellos no están y esta afirmación despertaba las dudas de todos: "¿Qué tal sus visitas?" La colaboradora sonreía y la justificaba: "Muy bien, pero que ella no quiera que le saquen y que salga por el garaje me parece normal porque nosotros también lo hacemos".

Adiós a Terelu Campos

Además, el programa 'Ni que fuéramos shh' ha desvelado una llamativa exclusiva que afectaría a la cordialidad que hay en la familia que han formado Alejandra Rubio y Carlo Constanzia. Tal y como ha contado Belén Esteban, "la única condición que ha puesto Mar Flores a su hijo (Carlo Costanzia) es no encontrarse con Terelu Campos en ningún momento", ha sentenciado.