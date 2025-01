El abstracto regalo de Jorge Ponce a Alejandro Sanz en 'La Revuelta'

Como cada día de lunes a jueves desde hace ya algunos meses, 'La Revuelta' volvió a ser uno de los programas más vistos de la televisión en España. Sin embargo, fue incapaz de superar a 'El Hormiguero', que consiguió con la visita de Emiliano García-Page su cuarto día consecutivo de liderato, un récord desde su coincidencia en las noches televisivas. Sin embargo, esta derrota no fue suficiente para eclipsar algunos momentos estelares que dejó el programa de David Broncano, que tuvo en Alejandro Sanz a uno de sus dos invitados de la primera noche de la semana.

En un momento de la entrevista, Jorge Ponce apareció en el escenario con lo que se suponía sería un busto del cantante madrileño de origen andaluz. Ataviado incluso con unas gafas de seguridad, el colaborador de 'La Revuelta' levantó poco después la tela que cubría dicha escultura, mezclando risas y estupor como respuesta. El primero en no saber muy bien lo que tenía delante fue el propio Alejandro Sanz, que hizo varios movimientos para ver los diferentes perfiles del pedrusco. Mientras tanto, Ponce aseguraba que detrás había un arduo trabajo: "Si os fijáis, sí que he metido un poco de boquete en los ojos, la nariz y la boca".

Ante la incredulidad de los presentes, Alejandro Sanz encontró la solución perfecta para este desaguisado: regalárselo a Pablo Alborán, al que "le encantan este tipo de esculturas", decía su compañero de profesión. "Es verdad que se parece más a Pablo, eh", proseguía Ponce, mientras el resto de colaboradores del programa no podían aguantar la risa ante tan hilarante historia. Al final, en un intento de no herir del todo los sentimientos del colaborador del programa de La 1, el propio Sanz aseguraba que "la intención es lo que cuenta", pese a no estar del todo conforme con su recreación en piedra.

Invitación a Pablo (Motos)

Aprovechando la buena relación entre Alejandro Sanz y Pablo Motos, además de la buena sintonía que parece reinar en la última semana entre ambos programas, David Broncano hizo una invitación formal a su 'rival' televisivo. Después de varios intentos, entre ambos enviaron un audio al presentador de Antena 3, en el que Broncano proponía que durante la tarde Pablo (Motos) se pasara por el Teatro Príncipe Gran Vía y que a la noche fuera él quien estuviera de invitado en los estudios de Atresmedia, "siendo el primer invitado que 'La Revuelta' antes que 'El Hormiguero'", en clara alusión a la polémica con Jorge Martín.