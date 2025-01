Sandra Barneda, de presentadora a tentadora en ‘La isla de las tentaciones’: “Un beso”

La octava edición de La isla de las tentaciones se ha estrenado por todo lo alto. Y es que el formato de Telecinco ha generado un revuelo superior al de sus anteriores ediciones, que no ha dejado indiferente ha nadie.

La conductora del ‘reality’ se ha pronunciado sobre los rumores que aseguran que hay un buen feeling entre ella y uno de los concursantes de esta edición / Cuatro

Mediaset ha recuperado uno de sus programas más exitosos, con el que espera repuntar la audiencia frente a Antena 3. Así mismo, las redes sociales son claro ejemplo del éxito que está logrando, ya que los espectadores comentan todos y cada una de las situaciones protagonizadas en la isla por las parejas y tentadores.

“La verdadera tentación”

En este contexto, Montoya se ha convertido en una de las figuras del programa y en uno de los temas más recurrentes en cada emisión. Sus reacciones cada vez que tiene que ver las imágenes de Anita (su pareja) con Manuel no tienen precio, convirtiéndose, para muchos, en su favorito del concurso.

No obstante, muchos han notado un detalle curioso: en las dos ocasiones en las que el sevillano ha presenciado a su pareja junto al exconcursante de GH Dúo, su reacción ha seguido un patrón similar. Primero, se muestra afectado, dejando ver su frustración frente a las imágenes en la tablet, y luego se dirige hacia Sandra Barneda para abrazarla.

La actitud de Montoya con la presentadora del reality ha pillado por sorpresa a más de uno: le ha dado besos y abrazos, la ha llamado “cariño” e incluso le ha llegado a pedir su opinión sobre quién es más guapo, si él o Manuel. Una conducta que ha llevado a numerosos espectadores de La isla de las tentaciones a asegurar que la “verdadera tentación” del sevillano es la propia Sandra.

“No me había dado cuenta, se lo preguntaré”

Tras todo este revuelo, Barneda ha sido preguntada sobre esta situación. La barcelonesa no ha dudado en dar su opinión al respecto: "¿La tentación de Montoya? Pues no sé, se lo preguntaré, no me había dado cuenta en La isla, porque es que como vienen más momentos...”, asegura Sandra Barneda.

El reportero le preguntó por una de las frases más virales de Montoya: “Gracias por venir, cariño, un beso”, a lo que la presentadora de LIDLT afirmó que “es que es tal avalancha que no te da tiempo, es tal torrente de lo que decía que no te da tiempo a decir nada. El gracias por venir es porque él estaba desbordado, entonces no sabía ni lo que estaba diciendo”.