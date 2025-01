Las redes sociales estallan contra Joaquín Prat por su "desgana" en 'Vamos a ver'

Ser presentador de un programa en una de las cadenas nacionales de televisión significa tener sobre uno la mirada de millones de espectadores. A veces, un solo error puede acabar con una carrera. Otras veces, el buen hacer frente a las cámaras eleva a dicho periodista al pedestal patrio. Unos altibajos que son comunes en las carreras profesionales de todos los implicados y que en los últimos días han tenido como protagonista a Joaquín Prat. El experimentado presentador de Telecinco, ahora al frente de 'Vamos a ver', ha siso duramente criticado en redes sociales por su actitud.

En un corte recogido por varias cuentas en la red social X -antigua Twitter-, se ve como el presentador madrileño regresa de un avance de la sección del corazón con más "desgana" que actitud constructiva. Por si fuera poco, cambia totalmente de tema con un "luego hablaremos de estas cosas tan... tan trascendentales" plagado de ironía y sorna, que ha enfadado a más de uno. Según aseguran los más críticos con su actitud, no es la primera vez que Prat actúa de manera similar, aunque remarcan que estos episodios se están incrementando de forma exponencial en los últimos meses.

Nueva programación matutina

A partir del próximo lunes, 3 de febrero, Ana Rosa Quintana regresará a las mañanas de Mediaset con 'El Programa de Ana Rosa', siendo esta la vigésima temporada en Telecinco. Se trata de un nuevo movimiento de la cadena, que no ha conseguido los resultados esperados con 'TardeAR' en sus dos primeras temporadas. El regreso de Quintana a las mañanas no significa el adiós de otros programas que ocupan este espacio en la programación, pues desde las altas esferas de Mediaset cuentan tanto con el programa de Joaquín Prat (Vamos a ver) como el de Ana Terradillos (La mirada crítica). Estos espacios serán adaptados a la nueva parrilla televisiva que plantearán para Telecinco.

Alcanzar el 10% de cuota de pantalla se había convertido en un reto para Ana Rosa en las últimas semanas, llegando en ocasiones a superar por la mínima el medio millón de telespectadores en sus duelos ante 'Y ahora Sonsoles'. Aunque ella no es la única. 'El Diario de Jorge' no está pasando por un momento mejor. De hecho, el catalán ha replicado las mismas cifras que Ana Rosa Quintana. Unos datos preocupantes que además están afectando también a 'Reacción en cadena'. El programa de Ion Aramendi no levanta cabeza desde la salida de los Mozos de Arousa.