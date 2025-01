Najwa Nimri también tiene 'dardos' para Ágatha Ruiz de la Prada: "Ya dijo un comentario mucho mejor. ¡Wow!"

Tras su salto al estrellato en la última década gracias a sus papeles en series como 'Vis a Vis' o 'La casa de papel', Najwa Nimri se ha convertido por derecho propio en una de las actrices más reconocibles y codiciadas por los directores en España. Sin embargo, sus grandes actuaciones y sus numerosos premios no son lo único por lo que consigue minutos en pantalla, sino que más de una vez también ha acaparado titulares por sus posicionamientos en distintos debates. El último ejemplo, su paso por la alfombra roja de los Premios Feroz, donde no dudó en lanzar un 'dardo' directo a Ágatha Ruiz de la Prada.

La conocida diseñadora ha estado en el centro de la polémica durante los últimos días tras unas desafortunadas palabras, asegurando que "vivía como una gitana". Con acusaciones de racismo por doquier en redes sociales, este cisma ha ido más allá de usuarios anónimos y ha implicado también a referentes de la comunidad gitana como Lolita Flores, que no se cortó a la hora de defender con orgullo la forma de vida de su familia y el resto de gitanos. “Te has pasado cien pueblos, basta ya de racismo. Hay gente, desgraciadamente, que no puede vivir como tú porque no tienen trabajo. Sean gitanos o payos”, sentenciaba la artista.

Preguntada por todo esto a su paso por la alfombra roja de los Premios Feroz, no hubo ni un momento de duda en las palabras de Najwa Nimri. Bueno, al principio sí, cuando un poco despistada repreguntó "¿Qué Ágatha?", quizá con la ironía de aquella a la que poco le importa la vida de la diseñadora. Una vez en faena, la actriz navarra sorprendió a propios y extraños al asegurar que "ya dijo una (frase) mucho mejor... Aunque eso no lo puedo decir". Poco le duró la autocensura a Nimri, pues mientras se marchaba dejó constancia del antiguo comentario clasista de Ruiz de la Prada: "Aquí en la cima siempre hay alguien que te trae un caldito caliente. ¡Wow!".

La "política" de los Goya

Como decíamos, Najwa Nimri se caracteriza por sus buenas dotes como actriz, pero también por no tener pelos en la lengua. Su última aparición con una denuncia en sus redes sociales llegó el mes pasado, cuando se conoció que no estaba nominada para los Premios Goya. Sin llegar a mencionar a los galardones del 'cabezón', sí que se hizo valer pese a no estar entre las elegidas: “Tengo la estrella (no se preocupen). No es injusto, es política”, aseveró la actriz de origen jordano. Un mensaje que recibió rápidamente un sinfín de mensajes de apoyo y 'likes' por parte de sus seguidores.