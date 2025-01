En el último programa de Lo de Évole, la cantante Lolita Flores ha charlado largo y tendido con el periodista catalán. De hecho, el formato de La Sexta ha sido testigo de uno de los testimonios más duros de la artista, que no ha reparado en desgranar su vida.

Lolita Flores relata su testimonio más duro en Lo de Évole: “Me salvó mi hija” / La Sexta

"Cuando murió mi hermano iba prácticamente todos los días al cementerio”

Después de darle a su padre, El pescaílla, el lugar que se merece en su entrevista, pasó a hablar de las dos siguientes muertes que más le impactaron. "Cuando murió mi hermano iba prácticamente todos los días al cementerio, y esto lo sabe muy poca gente. Me reconfortaba, hablaba con él de las cosas que se me quedaron en el tintero decirle, y que a lo mejor no hice lo suficiente...".

"Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior”

Tras el fallecimiento de su madre, Lolita quedó totalmente devastada. Una de las exposiciones que más repercusión le dieron fue la de María Antonia Iglesias en Informe Semanal: "Estaba destrozada, se me caían las lágrimas. Pero después de la muerte de mi hermano no podía hacer ni entrevistas ni nada, solo trabajaba".

Lolita Flores relata su testimonio más duro en Lo de Évole: “Me salvó mi hija” / La Sexta

"Hay muchos camerinos en España de patadas en la pared y espejos rotos. Terminaba un concierto y tiraba sillas", ha llegado a recordar, fruto de su ira por haber perdido a tres miembros de la familia de manera tan seguida. Tanto fue el sufrimiento que cayó por completo a los infiernos, tal y como relata ante las cámaras de Atresmedia.

"Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior. Bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas... Me ponía los discos de Moncho, la botella de Whiscky, una caja de pañuelos, y a llorar y escribir... Me daban las tantas de la mañana. Me lavaba la cara a las siete o las ocho para que mis hijos me vieran bien para llevarlos al colegio, y luego me acostaba", confiesa ante los telespectadores.

“Me salvó mi hija”

"No tuve miedo de quedarme anclada ahí, pero me salvó mi hija. Estaba muy pequeñita, con unos 8 años, y llamó a mi hermana y le dijo: Tía, veo a mi madre regular. No la veo bien. Y mi hermana me dijo: ¡Para! Porque tu hija te necesita y tu hijo es muy chico. Y de un día para otro", desvela, con clara alusión a Elena Furiase.

Un dolor, el de la pérdida de su hermano Antonio, que la persigue hasta nuestros días y que quiso hacer saber en la entrevista: "No sabía que se quería tanto a un hermano. Se quieren tanto, no te diría como a un hijo, pero se le quiere tanto como a uno mismo".