'Saber y Ganar' viaja virtualmente a Tierra de Campos para una pregunta con mucho acento zamorano

Aunque en algunas ocasiones se olviden de nuestra tierra, Zamora es protagonista en muchas ocasiones de diferentes programas de televisión. Icónica es, en el periodo reciente, la visita de Pito Camacho a 'La Revuelta' en uno de esos programas en los que David Broncano tuvo que buscarse un invitado a última hora. La última aparición de la provincia en la pequeña pantalla ha llegado también en la televisión pública, aunque esta vez ha sido un histórico programa de su segundo canal como 'Saber y Ganar' el que, de manera figurada, ha viajado hasta la provincia.

El lugar elegido para su aterrizaje han sido las Lagunas de Villafáfila, presentadas por la 'voz en off' del programa como "el paraje más significativo para las aves acuáticas, esteparias y migradoras de Castilla y León". Con una serie de fotos del paraje terracampino, han seguido la presentación tanto de su entorno como de las especies que allí habitan, destacando la presencia de la avutarda "con una población de 2.000 ejemplares". Tras esta introducción, ha sido el sempiterno Jordi Hurtado quien ha tomado la palabra para lanzar la pregunta a sus concursantes: "¿En qué comarca zamorana se encuentra este paraje natural?".

Con cuatro opciones para elegir, el primer descarte ha llegado de parte de Marián, quien pese a asegurar que "nunca ha estado allí" ha eliminado correctamente Sanabria-Carballeda. Su compañero Ángel, que seguía la misma línea con un apresurado "no tengo mucha idea" no erraría su tiro al dejar fuera Benavente y Los Valles. Quedándole ya solo dos opciones al almeriense Juan, consiguió resolver con firmeza las dudas, anteponiendo la correcta Tierra de Campos a la incorrecta Tierra del Vino, aunque no sin antes asegurar que "había que jugársela" en su respuesta.

Monasterio de Moreruela

Una vez resuelta la pregunta y después de que Jordi Hurtado comentase que "las Lagunas de Villafáfila acogen el 50% de las aves acuáticas censadas en Castilla y León", el programa ha seguido con su viaje virtual por Zamora para 'acercarse' hasta las ruinas del Monasterio Cisterciense de Moreruela. En este caso, han remarcado que esta edificación del Siglo XII acoge, en la actualidad, a una amplia variedad de cigüeñas. En definitiva, un nuevo 'minuto de oro' para Zamora en televisión marcado por las aves. Unas aves que eligen nuestra provincia... Al contrario que los tres concursantes de hoy en 'Saber y Ganar'.