La ex de Jesulín de Ubrique, Belén Esteban, es conocida por decir siempre lo que piensa y no tener pelos en la lengua. De hecho, ha sido en una entrevista que ha concedido para el periódico de El Mundo, donde ha mostrado su descontento con la clase política de nuestro país: “¿Es que tú crees que una pareja que tenga 24 o 25 años se puede independizar, según están los precios de la vivienda? Los políticos deberían dejarse de grescas y reproches y atender más al ciudadano”, comentaba la colaboradora de televisión.

Belén Esteban explota contra los políticos: “Sueldos de 1.000 euros y alquileres de 900” / Telecinco

“Y eso significa aparcar la ideología por un momento y ceder en cosas con las que a veces puedes no estar de acuerdo. Vamos a mirar por las personas mayores, por la gente que vive en soledad, por esos sueldos de 1.000 euros cuando el alquiler de una casa te cuesta, como poco, 900... ¿Estamos locos?”, agrega.

Belén Esteban explota contra los políticos: “Sueldos de 1.000 euros y alquileres de 900” / Telecinco

Futuro laboral

Asimismo, otro de los temas en los que se ha visto envuelta en las últimas semanas, en su futuro salto a la cadena pública, tal y como se especula: “Lo único que puedo decir es que va a suceder algo muy sorprendente conmigo, y no quiero referirme a ninguna cadena. La gente va a descubrir una faceta de Belén totalmente distinta a la de vender su vida. Profesionalmente me pongo la nota más alta, un 10. Hemos pasado una mala época, sí, pero ahora estoy superfeliz”.

Y reivindica sus catorce años en Sálvame: “Cuando dicen lo de la telebasura me descojono. Nadie veía Sálvame, pero luego resulta que las audiencias decían que lo había visto toda España. Y si la gente cree que hacemos telebasura, adelante, me parece estupendo. Me encanta hacer telebasura porque eso significa que entretenemos a la gente”.