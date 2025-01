Solo quedan dos días para el estreno del Benidorm Fest, y la elección del representante en Eurovisión de España. Sin embargo, el formato de TVE no ha estado exento de polémica, ya que en los últimos días se han filtrado los ensayos de una de las cantantes, Melody.

El trabajador de TVE que ha sido despedido por filtrar los ensayos del ‘Benidorm Fest’ se disculpa en ‘TardeAR’ / Telecinco

Tras descubrir al responsable, la cadena lo ha despedido. SIn embargo, este ha querido disculparse con la artista damnificada y con los espectadores del formato. De hecho, la icónica cantante de El baile del gorila ya no contará con el factor sorpresa de cara a su puesta en escena, ya que su actuación ha sido filtrada en su totalidad.

"Quiero pedir perdón a Melody y a los demás cantantes, me arrepiento"

Precisamente esta repercusión es lo que ha motivado el despido de Nando, el responsable de esta filtración a través de una cuenta en la red social en la que se hacía llamar @BeniLeaks, actualmente de baja en la aplicación. Ahora que ya no forma parte de TVE, ha optado por Mediaset para lanzar sus disculpas.

En TardeAR, ha reconocido sentirse "muy afectado" por haber perdido su puesto y sus consiguientes ingresos, ya que estaba planeado que trabajase "durante todo" el festival. Además, "el linchamiento en redes" es otra de sus preocupaciones y de los motivos por los que ha querido pedir perdón, tal como ha recogido el reportero de Telecinco. "Solamente quería pedir perdón a Melody y a los demás cantantes. No sabía que iba a subir tanto, si no no lo pondría", ha admitido ante la atenta escucha de los colaboradores, muy críticos con él: "Pena no, ha roto su contrato".

El trabajador de TVE que ha sido despedido por filtrar los ensayos del ‘Benidorm Fest’ se disculpa en ‘TardeAR’ / Telecinco

Además, ha explicado que la filtración de esa actuación en concreto se debe a la vehemencia causada por su fanatismo por la artista: "Si una persona que es fan hace un vídeo y lo cuelga no es para fastidiarla ni joder su carrera. No sé lo que me pasó, lo colgué y no sabía que se iría tan para arriba". No obstante, no es la primera vez que filtra contenido relacionado con el festival, sobre cuya trascendencia en TVE también se ha sincerado.

El trabajador de TVE que ha sido despedido por filtrar los ensayos del ‘Benidorm Fest’ se disculpa en ‘TardeAR’ / Telecinco

"De los primeros vídeos que colgué no me dijeron nada, me lo dijeron después. Yo pensaba que no iba a llegar tanto a la tele y cuando llegué al trabajo ya me dijeron que no subiese", ha explicado sobre el día de su despido. De nuevo, ha insistido en sus disculpas: "Me arrepiento mucho".

El trabajador de TVE que ha sido despedido por filtrar los ensayos del ‘Benidorm Fest’ se disculpa en ‘TardeAR’ / Telecinco

"A ti lo que te ha pasado es que no te tomaste muy en serio esa restricción", le ha replicado Frank Blanco, presentador del espacio de Telecinco. "Claro, yo no sabía que iba a subir tanto y que iba a ser un bombazo. Ha pasado, no puedo hacer nada. Lo que quiero es arreglarlo y que los fans me perdonen", ha insistido en busca del perdón generalizado de las redes sociales.

Finalmente, TardeAR ha aplaudido su valentía para salir públicamente a reconocer su error: "Yo creo que te honra. Uno se equivoca, pero luego hay que tener la capacidad de darte cuenta y pedir perdón, que es lo que tú estás haciendo y, en ese sentido, no te podemos pedirmás".