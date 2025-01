El duro tirón de orejas de la actriz Emma Vilarasau al juez del caso Errejón al recoger su premio Feroz

Los premios Feroz 2025 han dado un paso más y se han politizado más que nunca. Por si todavía no te has enterado, el director de cine español Pedro Almodóvar ha conseguido este sábado el Premio a Mejor dirección por 'La habitación de al lado' en los Premios Feroz 2025. Muy feliz y agradecido, el director de cine atendió a los medios de comunicación: "Estoy muy contento". También se lamentó por no haber tenido tiempo suficiente para dedicarle el premio a la recordada Marisa Paredes.

Sin embargo, uno de los momentos que está corriendo como la pólvora en las redes sociales es el momento en el que la actriz Emma Vilarasau recoge su premio a la mejor actriz protagonista por la película "Casa en flames". La artista aprovechó el foro para mandar un mensaje al juez Carretero, instructor del caso Errejón, para decirle al magistrado que "en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica y usted lo ha hecho con esas preguntas", dijo para defender a la también actriz Elisa Mouliaá.

"Te lo comes y te callas"

Pero hubo más: "Y si se le critica, uno se come y se lo calla. Que eso es libertad de expresión", sostuvo ante los aplausos del público en general. Unas de las preguntas que más han molestado a la opinión pública fue: “¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle, le denuncia?”.

El propio Pedro Almodóvar secundó después las palabras de su colega. Pero, además, entre tantas preguntas de los periodistas a Almodóvar hubo una que tocó de lleno a quien menos se esperaba traer a colación en ese momento: Belén Esteban: "¿Dirigiría una serie sobre la vida de esta colaboradora?", le preguntaron, ya que la colaboradora de televisión ya ha desvelado en muchas ocasiones que quiere grabar la historia de su vida, pero de momento no tiene director.

El propio Pedro se sorprendía al escuchar la pregunta: "¿Pero que Belén Esteban quiere hacer una serie sobre su vida?". Fue en este momento cuando abrió la puerta a dirigir su trabajo, aunque "todavía le queda muchísimo por vivir, es pronto para hacer una serie sobre su vida". No obstante, "si ella quiere eso, yo en los dos próximos años estoy ocupado pero si ella me espera un par de años... me lo pienso".

El comentado paso de Belén Esteban que alimenta los rumores de su salto a TVE

Mientras tanto, el futuro profesional de Belén Esteban podría dar un giro que cuadra con sus últimos movimientos. Ni ella ni María Patiño seguirán en Ni que fuéramos.

Ahora, ambas podrían estar a punto de abandonar el progarama para poner rumbo a TVE, donde compartirían "casa" con Broncano, presentador de La Revuelta y espacio en el que La Esteban se ha convertido en una habitual tras sus últimas y mediáticas apariciones.