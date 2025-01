A pesar de sus constantes polémicas, Víctor Sandoval es uno de esos personajes que no puede mantenerse alejado de la televisión. De hecho, el colaborador de Ni que fuéramos shhh vive uno de sus mejores momentos profesionales gracias al reality gastronómico de TVE, Bake Off: famosos al horno.

El paso de Víctor Sandoval por 'D Corazón', deja un dardo envenenado a Cristina Tárrega / TVE

Este sábado, Sandoval ha debutado en D Corazón como colaborador, el formato de mediodía de Televisión Española donde Anne Igartiburu ha recordado con él su trayectoria profesional, sin ignorar su presente en la cadena. En el formato de repostería protagoniza junto a la presentadora valenciana un dúo antagonista que les ha llevado a diversos enfrentamientos y a una enemistad aparentemente irreconciliable.

"No habría brillado en Bake Off sin Cristina Tárrega"

No obstante, la sinceridad de Sandoval ha hecho acto de presencia, por lo que ha reconocido públicamente la influencia de Tárrega en su éxito como objeto de entretenimiento en el formato de TVE: "Yo sin ella no hubiera brillado como he brillado porque para mí Cristina ha sido el trapito rojo. Me lo he pasado fenomenal. Es imprescindible que alguien me dé la vida como me la da ella. Somos muy diferentes y a mí me encanta picar. Soy la guindilla y ella es el plato perfecto al que echárselo. Perdón, Cristina, por todo lo que te he hecho", se ha disculpado entre risas.

El paso de Víctor Sandoval por 'D Corazón', deja un dardo envenenado a Cristina Tárrega / TVE

En cambio, ha expresado también sus diferencias fuera del entretenimiento televisivo: "No comparto la manera de hacer las cosas de Cristina, pero no a nivel programa, sino luego. Eso no quiere decir nada, a mí en el programa me ha dado la vida". Cristina es para ti lo mismo que para mí Antonio Dell'Atte", ha añadido de manera muy cómica Carmen Lomana.

El paso de Víctor Sandoval por 'D Corazón', deja un dardo envenenado a Cristina Tárrega / TVE

A continuación, Sandoval ha ejercido en el programa de colaborador comentando temas como el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja o el enfrentamiento entre Bárbara Rey y Ana Herminia. Lo cierto es que Víctor ha estado más sosegado de lo que acostumbra, pero aun así no ha convencido del todo a los espectadores, ni tan siquiera cuando ha bromeado sobre su oportunidad perdida en el Benidorm Fest con la candidatura que inscribió y que TVE ignoró.