Pablo Motos fue al Benidorm Fest, ¿sabes qué canción que cantó?

No es un secreto, que Pablo Motos es uno de los presentadores más conocidos y reconocidos de nuestro país. Además, de ser uno de los que más audiencias polariza, despertando amor y odio a partes iguales.

Pablo Motos fue al Benidorm Fest, ¿sabes cuál fue la canción que cantó? / Antena 3

“La canción era horrorosa”

Sin duda, el presentador madrileño ha sido una de las pocas figuras imbatibles en el prime time catódico que también saboreó las mieles del éxito en un ámbito improbable que muchos desconocerán, el de la música. Y es que el conductor de El Hormiguero consiguió alzarse con la victoria en la edición de 1993 del conocido Festival de Benidorm gracias a una canción que él mismo definió como “horrorosa”. Así lo explicó en el programa de Bertín Osborne En la tuya o en la mía, donde relató la inspiración del tema, que nació a raíz de su relación con el técnico de radio ciego Baltasar Montaner.

Pablo Motos fue al Benidorm Fest, ¿sabes cuál fue la canción que cantó? / TVE

"Era una persona maravillosa y excelente. Me enseñó mucho de los ciegos", reconoció el presentador y productor. El tema pretendía rendir homenaje a Montaner, pero Motos no tuvo reparos en admitir su falta de calidad: "Tengo que decir que la canción era horrorosa, aunque la hice con buena intención". A pesar de ello, la puesta en escena marcó la diferencia.

40 niños ciegos

Durante su intervención en el programa, Motos recordó que la canción contenía versos como: "Somos como tú y como aquel, tal vez no podamos ver, pero estamos vivos". Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la aparición de 40 niños ciegos en el escenario, interpretando los coros de la canción, en una imagen que el presentador comparó con We Are the World.

Pablo Motos fue al Benidorm Fest, ¿sabes cuál fue la canción que cantó? / TVE

Aquel triunfo no solo le otorgó un premio económico, sino que también le permitió aparecer en los informativos de la época. "Nos dieron pasta, salimos en los telediarios. Yo creo que fue la primera vez que me sentí famoso", confesó Motos. A pesar de su éxito inesperado en la música, el valenciano decidió centrar su carrera en la radio y la televisión, ámbitos donde ha consolidado su imagen pública. No obstante, su paso por el certamen sigue siendo una anécdota que sorprende a quienes descubren que, además de entrevistador, Pablo Motos también fue ganador de un festival musical.