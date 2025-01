El pasado año, el 14 de octubre, quedó marcado como el día en el que el grupo de La oreja de Van Gogh anunció en un comunicado la abrupta e inesperada salida de Leire Martínez de la banda. La artista vasca ponía punto y final a 17 años de vinculación con el grupo musical.

Sin embargo, la noticia no pilló a algunos por sorpresa, ya que la noticia se produjo pocos meses después de que la vocalista originaria de La oreja de Van Gogh, Amaia Montero, subiera al escenario del Bernabéu de la mano de Karol G

Leire Martínez reaparece y se sincera sobre Amaia Montero y su polémico regreso a ‘La oreja de Van Gogh’: “Son sus decisiones” / Instagram

De hecho, tras el anuncio de la ruptura, muchos de los rumores apuntaron a la posibilidad de que la banda original volviera a unirse, algo que hasta la fecha no se ha llegado a confirmar oficialmente. Además, las teorías han ido en aumento, después de que Amaia Montero compartiera hace unos días una fotografía con sus ex compañeros y un vídeo con motivo del aniversario de la canción 20 de enero.

“Si ellos consideran que es lo mejor, así será”

Sobre esta fotografía ha sido preguntada Leire Martínez, que no ha dudado en sincerarse: “hay guerras en las que no va a entrar. A veces hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Todos, eh. Estoy hablando en general. No sé los motivos por los que lo ha hecho, por eso no me voy a meter, porque desconozco lo que hay detrás. Tampoco le voy a dar una importancia que no tiene”.

Pese a todo, sí admite que el posible regreso de Amaia, de cerrarse finalmente, “le va a revolver. Seguramente sí, si te dijera lo contrario te estaría mintiendo. Pero al final son sus decisiones, y si ellos consideran que es lo mejor, así será”, ha subrayado antes de confesar que entre ellos la relación es nula en la actualidad.

Pese a todo, Martínez asegura haber “aprendido a quitarle hierro a muchas cosas, a cuidarse a uno mismo y a darse su lugar una misma, que es fundamental porque si no, no te lo acaba dando nadie. Es muy importante aprender de todo lo vivido y quedarme con lo bueno, que ha sido mucho”, ha terminado.