Victoria Federica saca genio en "El desafío" ante las puntuaciones del jurado: "Me voy a callar..."

Victoria Federica es una de las fichajes estrellas de este año en "El Desafío". Sin embargo, enfrentarse al jurado no siempre es fácil porque a veces hieren sensibilidades. Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura son los encargados de impartir opiniones y dar el veredicto final. Algunas veces resultan injustos y otros, incluso bordes, pero desde luego que las reacciones de los concursantes también son variadas: desde el que agacha la cabeza y asume hasta el que planta cara. En el medio de estos extremos se encuentra la sobrina de Felipe VI, que realizó una prueba en la que debía de conducir un coche marcha atrás subida sobre unos raídes. Una prueba que la joven consiguió hacer sin demasiado problema pero sin llegar a quedar entre lost res mejores.

Las puntuaciones

Juan del Val le dio 5 puntos, Santiago Segura le dio otros seis y Pilar Rubio uno más, seis. Su cara fue un poema aunque no abrió la boca hasta que se lo pidió el presentador: "Pues qué te digo... mejor me callo". Tras el comentario, llegó el reproche al director y actor: "Santiago, el otro día me prometiste que me ibas a puntuar bien". A lo que el humorista respondió: "Y así será, no te dije cuándo, ocurrirá más adelante".

La apnea

El estreno de la nueva temporada del talent show de El desafío trajo para la sobrina real una de las pruebas más temidas: la apena. Ella no consiguió permanecer más de un minuto y 38 segundo debajo del agua, una marca que supo a poco al jurado, formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, tras los altos registros de anteriores concursantes en dicha prueba.

Ante el evidente descontento de la concursante, quien en anteriores entrenamientos conseguía superar los dos minutos de inmersión, Pilar Rubio quiso ayudar a Victoria Federica, animándole a desvelar el motivo por el que se encontraba participando en el talent show de superación personal. "Quiero que la gente vea cómo soy de verdad y no lo que se ve en las pantallas, que muchas veces no es lo real", argumentó la hermana de Froilán.

“Lo importante no es cuando te caes"

Asimismo, los miembros del jurado no tuvieron piedad con la joven y le otorgaron la puntuación más baja de toda la noche, que contrastaba con el buen estreno de sus compañeros de edición, entre los que destacan Genoveva Casanova o Feliciano López.

Fracaso estrepitoso de Victoria Federica en el estreno de ‘El desafío’ / Antena 3

"Quedan 11 galas y mucho tiempo", apuntó Roberto Leal ante el mensaje de apoyo del resto de los concursantes. "En las tablas tiene que haber gente arriba y gente abajo. Lo importante no es cuando te caes, lo importante es cuando te levantas", animaba Manuel Díaz 'El Cordobés' a Victoria Federica, empujándola a superarse en posteriores galas. Finalmente, Gotzon Mantuliz se hacía con la primera victoria de El desafío, consiguiendo la máxima puntuación del jurado con el reto de hacer una coreografía de piruetas acrobáticas en el aire.

De hecho, Victoria Federica apunta en convertirse en la concursante revelación del casting del programa de Antena 3, según comentaba el equipo en la presentación del formato a los medios: "Empezó como un 'animalillo' asustado y se fue transformando en toda una heroína", declaró Jorge Salvador, director ejecutivo de 7 y Acción, productora encargada de El desafío.

"Es la mejor decisión que he tomado. Llegué un poco asustada, pero todos me hicieron sentir como en casa", confesó la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar sobre las diez semanas de grabación del programa, que se alargaron durante los meses de marzo, abril y mayo del pasado año.