El drama de tener okupas en la vivienda supone un coste personal y económico innegable para los afectados. Son muchos los programas televisivos qu se hacen eco de historias personales que afectan directamente a personas que, de por sí, no están pasando un buen momento y, además, tienen que vivir con el drama de tener su hogar con okupas.

Pilar, vivie en A Coruña y desde Espejo Público contaron el mal momento por el que están pasando. Ella ya ha perdido la cuenta de las veces que ha tocado sin éxito el portero así que lo intentamos nosotros.

Se separa, okupan su casa y se ve obligada a vivir en un trastero por "no dormir en la calle" / Cedida

"No quiero nada, no me molestéis", no hemos tenido éxito, no hemos podido preguntarle a la inquilina por qué hace años dejó de pagar el alquiler y por qué no se quiere ir de esa vivienda. Pilar está desesperada. "Me debe 20.000 euros solo en alquiler", reconoce. Asegura que tanto física como mentalmente este tema la está consumiendo porque su inquilina se ha declarado en situación de vulnerabilidad y no puede hacer nada. El caso de Pilar, es uno de los 80.000 que hay por toda España, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación. El de Luis otro. Se quiere independizar y necesita una vivienda familiar que ahora ocupa una inquilina que ni paga ni se va, reconoce que "los primeros meses empezaron pagando muy bien, pero llevamos ya nueve meses sin ver nada de dinero".

En muchas ocasiones los propietarios necesitan esos pisos ya ocupados para vivir en ellos, si no, se ven en la calle. Es lo que le ocurre a Rocío. Ha pasado varios días viviendo en un trastero por "no dormir en la calle". "Me he tenido que meter ahí", nos cuenta mientras nos lo enseña, "hasta que ha venido la policía y me ha echado porque dicen que es ilegal vivir así". Pero no tiene dónde ir.

Vivía con su pareja, de la que se ha separado, y ahora quiere volver a su casa, pero los inquilinos no se van. El Ayuntamiento de Rota ha reconocido su situación de vulnerabilidad para agilizar los trámites en el juzgado y arreglar su situación cuanto antes.

Su historia no es la única. Pilar Pérez y su marido, ahora fallecido, residían en Pontedeume y alquilaron por 370 euros su piso ubicado cerca de los juzgados de la ciudad de A Coruña hace ya varios años a una chica con su hija. En un principio, parecía que todo iba a desarrollarse con normalidad, pero hace cinco años esta inquilina dejó de pagarle a Pilar. Según cuenta la propia afectada a Espejo Público: "Me dijo que ella tenía un acuerdo con mi marido y no conmigo". Entonces, como su marido había fallecido, la inquilina decidió unilateralmente que no pagaría más, añadiendo, según relata Pilar, varias amenazas: "Te voy a joder la vida, yo no me voy de aquí, me decía". La deuda de estos cinco largos años asciende ya a la importante suma de 23.000 euros solo en concepto de alquiler impagado. Ante esta situación desesperante, en julio de este año, Pilar tomó una decisión drástica: dejar de pagar la factura del agua de su propio piso, ese mismo piso que no puede pisar ni visitar desde hace seis años. Por haber dejado de pagar dicha factura, a Pilar le han embargado la cuenta donde recibe su única fuente de ingresos, su pensión. Sin embargo, la situación no mejora, sino que se complica aún más: "Ahora me dice que deja el piso si le pago 10.000 euros". Esto coloca a Pilar en una situación límite, en la que se siente completamente desbordada: "No puedo pasar por esa calle, no por miedo a encontrármela, sino porque me invade el pánico, no puedo", expresa con angustia.