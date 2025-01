Natalia Ferviú dio el salto al mundo de la televisión en el programa "Cámbiame", de Telecinco. Fue entonces cuando le picó el gusanillo de la pequeña pantalla y ya nada la pudo parar. La estilista y DJ tinerfeña colabora ahora en Zapeando, en la Sexta, tras unos años más centrada en el gran proyecto de su vida: la maternidad.

Qué fue de Natalia Ferviú: la estilista de "Cámbiame" busca a una de las personas que asesoró en el programa / Telecinco

Ferviú se caracterizaba en el programa de cambios de estilismo de Telecinco por ser, de los tres estilistas, la sensible. La que veia en el interior de los concursantes una necesidad de que les quisieran, más allá de que les cambiasen el estilismo. Compartió espacio con el asturiano Pelayo Diaz, con el que mantenía una buena relación al principio, y con Cristina Rodríguez, una valenciana temperamental con la que tuvo algunos roces.

Qué fue de Natalia Ferviú: la estilista de "Cámbiame" busca a una de las personas que asesoró en el programa / Telecinco

En febrero de 2018, la estilista decidió abandonar de manera repentina el programa tras los cambios producidos en su dinámica y tras una fuerte discusión en directo con su compañero Pelayo Díaz. Días después publicó un comunicado donde dejaba claro que su salida del programa era definitiva.

¿Qué fue de Natalia Ferviú?

Tras el final de Cámbiame se alejó de la televisión. Necesitaba reencontrarse, tal como ella misma admitió en algunas entrevistas. En esos años aprovechó para ser madre, el que admite que fue el gran proyecto de su vida. Pero las ganas de volver al foco mediático siempre estaban ahí. Y lo hizo con un proyecto dedicado a las mujeres a través del podcast "Que si quiero, que si tengo". En él creó un espacio de mujeres dirigido a otras mujeres para tratar temas diversos como la maternidad o la salud mental.

En la actualidad, Ferviú colabora en Zapeando, pero no olvida sus orígenes y aún sigue rememorando todo lo que vivió un "Cámbiame". En especial, un momento que vivió con una niña llamada Thalía que pidió por Reyes conocer a Natalia y acudió al programa con su madre para poder verla. Amabas lloraron abrazadas porque Thalía no se quería separar de ella. La estilista le prometió que un día tenía que ir a su casa a concocer a sus gatos. Eso nunca se produjo y ahora Natalia Ferviú busca a esta niña.

Hace ocho años de este momento, pero la estilista no lo olvida. Asegura que no hay Navidad que no se acuerde de Thalía y de su madre. "Hasta ahora no me he atrevido a compartirlo, supongo que por no remover demasiado. Pero a estas alturas en las que ya está todo en su sitio, me encantaría saber de ellas, hacerles llegar un saludo enorme y decirles que me hicieron vivir uno de los momentos más tiernos que recuerdo en televisión", asegura